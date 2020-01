Acontece Trabalhar como “au pair” nos EUA pode render salário de 3,2 mil reais

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

CI Intercâmbio e Viagem oferece programas para mulheres de 18 a 26 anos que buscam uma experiência cultural e profissional na América do Norte Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sonho Americano não é restrito apenas para quem nasce nos Estados Unidos. Pessoas do mundo inteiro almejam uma vida de progresso na Terra do Tio Sam. Uma boa oportunidade é o trabalho de babá. O programa de Au Pair, oferecido pela CI intercâmbio e Viagem, é indicado para mulheres de 18 a 26 anos que buscam uma experiência cultural de longa duração e uma boa remuneração, que pode chegar a um salário de 3,2 mil reais.

“Sendo uma Au Pair, a intercambista viverá durante um ano nos EUA com uma família local cuidando das crianças, ajudando com suas tarefas escolares, acompanhando as atividades de lazer. Além, é claro, de aprimorar seu segundo idioma e, ainda, ter a oportunidade de viver momentos de lazer intercalados com a jornada de trabalho”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI. Os pré-requisitos são: ser mulher e ter entre 18 e 26 anos, solteira e sem filhos, nível intermediário de inglês, Ensino Médio concluído, possuir carteira de habilitação, disponibilidade de 12 meses para realizar o programa, ter experiência comprovada com crianças. Os Estados Unidos são o país com mais vagas, mas há possibilidades no Canadá, França, Alemanha, Holanda, Austrália, entre outros. Alguns programas aceitam homens, mas, geralmente, são feitas mais exigências a respeito da experiência no cuidado de crianças.

A carga horária de trabalho é de 45 horas por semana. A participante faz tudo relacionado à rotina da criança: levar para escola, atividades e passeios. Cuidar dos brinquedos, roupas e demais pertences. Preparar lanche, dar banho, organizar quarto. A folga é de um dia e meio por semana, sendo um fim de semana completo por mês. As férias são de duas semanas remuneradas durante o programa e um mês após o seu fim.

Ótimo investimento

Mais barato do que as viagens de intercâmbio tradicionais, é possível encontrar pacotes a partir de uma entrada de R$ 770,43 + 5x de R$ 359,53, incluso passagem aérea de ida; acomodação em casa de família e seguro internacional de saúde e assistência de viagem. A passagem de retorno está inclusa somente caso a viajante cumpra os 12 meses do programa. O investimento no programa também considera o treinamento prévio de cinco dias, realizado em Nova York.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, Novo Hamburgo e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário