Traficante que tentou fugir disfarçado de mulher é encontrado morto na cela

O traficante Clauvino da Silva, 42 anos, que tentou fugir da cadeia vestido de mulher neste sábado (3), foi encontrado morto dentro da cela em que estava na Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, em Bangu, na manhã desta terça-feira (6). De acordo com a polícia, a principal hipótese é que o detento tenha cometido suicídio – agentes penitenciários afirmaram tê-lo encontrado enforcado no próprio lençol.

Clauvino havia sido condenado a 73 anos e 10 meses de prisão por tráfico de drogas e já tinha conseguido fugir do Complexo de Bangu, em 2013. Entretanto, ele foi recapturado em Angra dos Reis, sua área de atuação, no dia seguinte. Na época, o preso cavou um túnel de cinco metros e com outros 30 bandidos nadou cerca de 30 segundos submerso no esgoto até conseguir chegar a uma galeria que dava acesso à rua.

