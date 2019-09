Tramontina trouxe personalização de facas na hora para a Expointer 2019

Quem passou pela 42ª da Expointer, pode conhecer de perto a linha de churrasco da Tramontina. A marca estava presente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na quadra 10. Além de oferecer aos visitantes o tradicional churrasco gaúcho, a Tramontina comercializou no espaço facas personalizadas na hora, com gravação na lâmina. Um bom presente para um amigo que gosta de apreciar uma bela carne assada.

A carreta da marca, exposta no Parque de Exposições Assis Brasil, tinha 15 metros de extensão. Nela, estavam dispostos mais de 120 itens da linha churrasco. Além das facas, também estavam à venda churrasqueiras, talheres, tábuas e outros itens da linha, que contavam com demonstração aos visitantes. Para conhecer melhor os produtos da Tramontina, clique aqui.

