Trio da dupla grenal tem 100% de aproveitamento com Seleção Brasileira Sub-17

*Valéria Possamai

Classificada às semifinais, a Seleção Brasileira vem fazendo bonito na Copa do Mundo Sub-17, disputada no Brasil. E, a campanha invicta na competição passa pelos pés de jovens da base de Grêmio e Inter. Na noite desta segunda-feira (11), o time comandando por Guilherme Dalla Déa venceu a Itália por 2 a 0 e carimbou a vaga com gols de Patrick e João Peglow, atleta de base do colorado.

Além de João Peglow, oriundo do Celeiro de Ases, pelo lado tricolor, os representante são o meia Pedro Lucas e o volante Diego Rosa. Juntos, os três marcaram 5 dos 14 gols da campanha do Brasil, além de duas assistências.

Confira dos números individuais dos jovens da dupla grenal:

João Peglow, atacante do Inter

363 minutos em campo

3 gols marcados

Divide a artilharia com Kaio Jorge nesta Copa do Mundo

Diego Rosa, volante do Grêmio

210 minutos em campo

2 gols marcados

Pedro Lucas, meia do Grêmio

145 minutos em campo

2 assistências

Nas semifinais, o Brasil terá a França pela frente. O duelo decisivo será na quinta-feira (14), às 20h (de Brasília), no Bezerrão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas