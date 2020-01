Acontece Trio Villeroy no Barco Cisne Branco

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

No dia 4 de fevereiro, o Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco navegará pelas águas do Guaíba sendo palco de uma noite cheia de emoções, turismo, cultura e lazer com os irmãos Antonio, Carlos e Gastão Villeroy. O show conjunto revisitará canções autorais de cada um, além de versões para Blackbird, de Lennon & McCartney, e Circo Beat, de Fito Paez. O evento, que tem como grande diferencial a possibilidade de contato direto com os artistas durante o passeio, é a retomada de um projeto musical que já conta com 42 anos.

Antonio tem 9 CDS e 1 DVD lançados e é um dos compositores brasileiros mais solicitados da atualidade. Recentemente realizou uma turnê de 2 meses pela Europa.

Gastão lançou em 2017 o seu primeiro CD, Amazônia Amazônia, com canções autorais e participações de Seu Jorge, Lenine, Samuel Rosa, Milton Nascimento e Maria Gadú, entre outros artistas. Nos seus 38 anos de dedicação à música, atuou com Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gal Costa, Alceu Valença e Dione Warwick, entre outros artistas nacionais e internacionais.

Carlos é multi-instrumentista, toca flauta, violão, guitarra, percussão e bateria, mas nunca dedicou-se profissionalmente à música, seguindo carreira de advogado.

Os três músicos alternam-se nas percussões, baixo e violões, fazendo arranjos vocais para cada música. Na ocasião, o público poderá conferir sucessos como Bregue, Ilusionado, Buscando Tu Amor, The Way Are Looking At Me e Una Loca Tempestad.

Os ingressos solidários, com a doação de 2kg de alimentos, estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3o pavimento), Lindóia Shopping (térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). Os valores são de R$ 65,00 no primeiro lote e R$ 75,00 no segundo. A compra online está disponível no link https://www.sympla.com.br/trio-villeroy-a-bordo-do-cisne-branco__74799.

Trio Villeroy no Barco Cisne Branco/ Terça-feira, 4 de fevereiro/ Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart, 551)

Horário de embarque: 18h30/ Horário de saída: 19h/ Horário de retorno: 22h30

