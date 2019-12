Rio Grande do Sul UFRGS divulga o listão dos aprovados no vestibular 2020; confira os nomes dos classificados

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Os calouros devem prestar atenção nas datas e nas instruções para a matrícula Foto: Thiago Cruz/UFRGS Foto: Thiago Cruz/UFRGS

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) divulgou, na manhã desta segunda-feira (16), o listão dos aprovados no vestibular 2020. Os nomes dos classificados podem ser conferidos aqui.

Segundo a instituição, os calouros devem prestar atenção nas datas e nas instruções para a matrícula. É obrigatório enviar, das 9h desta terça-feira (17) até as 23h59min da próxima segunda-feira (23), toda a documentação especificada no edital e no manual do candidato conforme a modalidade de ingresso. O envio deve ser feito por todos os calouros, com ingresso tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2020.

Próximos chamamentos

Aqueles que não foram classificados no listão devem acompanhar os chamamentos para a ocupação de vagas remanescentes. O primeiro será publicado no dia 2 de janeiro.

