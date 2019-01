Um dos principais prêmios de sustentabilidade do Brasil divulga finalistas

Trazer um olhar diferente e uma solução para os problemas de sustentabilidade em todo mundo e reconhecer ideias que colaboram para que a sociedade fique atenta a ações mais conscientes, sustentáveis e, consequentemente, para que as pessoas vivam em um mundo melhor. Com esse objetivo, o Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, uma iniciativa do ISAE Escola de Negócios, se consolidou como um dos principais prêmios do Brasil em seu segmento. Agora, a premiação acaba de divulgar os finalistas de sua 12ª edição, que terá os vencedores conhecidos no dia 13 de fevereiro, em uma cerimônia na cidade de Curitiba.

Desde a primeira edição do prêmio, o Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável já contou com quase mil projetos inscritos, oriundos de todos os cantos do Brasil. No total, foram distribuídos 150 prêmios. A premiação é dividida em três categorias (Empreendedorismo social, Empreendedorismo ambiental, Empreendedorismo econômico e Empreendedorismo educacional) subdivididas em três diferentes modalidades: Empresa (pequeno, médio, grande porte), Estudante e Pessoa Física.

Todos os projetos inscritos na 12ª edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável foram analisados por membros da comissão julgadora, e 40 deles (10 em cada categoria) foram selecionados para a última etapa da premiação. Agora, nos dias 30 e 31 de janeiro, os finalistas terão a oportunidade de exibir os seus projetos nos Grupos de Trabalho, além de detalhá-los para uma banca avaliadora especializada.

Finalistas

Empreendedorismo social: Corrente do Bem; Fala Curitiba – Consulta Pública Municipal; Helper: proposta de aplicativo para facilitar o trabalho voluntário entre universitários; Horticultura orgânica em comunidades socialmente vulneráveis; Parma; Programa Viver Bem na Escola; Projeto Siita – Sistema de Inteligência Integradora de Tecnologias Assistivas; Raízes e Asas; Rede Brotar – Conectando atores do litoral Norte de São Paulo para o fortalecimento da economia local com sustentabilidade; e Specialisterne – formação e inclusão profissional para pessoas com autismo.

Empreendedorismo educacional: Consumo de Água nas Comunidades Ribeirinhas da Reserva Piagaçu; Cooperativa Mirim; Empreendescola – Formando Líderes do Futuro; Linhas do Conhecimento; Processo de Múltiplas Aprendizagens para a Inovação de Significado [Mais]; Programa Atitude Ambiental Áreas Protegidas – Vale; Programa Educação Financeira – O Valor do Amanhã; Projeto Conciliare; Projeto Diálogo de Saberes: uma interlocução entre a ciência e comunidades socialmente vulneráveis; Projeto Emancipa; e Projeto Farol do Saber e Inovação: Espaço Sustentável de Criatividade e Tecnologia.

Empreendedorismo ambiental: Arranjo técnico e comercial de geração distribuída de energia elétrica a partir do biogás de biomassa residual da suinocultura em propriedades rurais no Município de Entre Rios (PR); Ecoácido – Processo Ecológico de Reciclagem de Soluções Ácidas Residuais e Obtenção de Ácido Sulfúrico Reciclado, Gesso Agrícola e Sulfato de Alumínio; Horta Terapia; Jardins Filtrantes Flutuantes; Metodologia Senai de Sustentabilidade Ambiental e Econômica para Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal; Motirô; Programa de Reciclagem de Cartões; Projeto Reciclar – Menos Lixo, Mais Segurança Alimentar; Projeto Sanear; Ração Susten – Produção de rações ecológicas para cães e gatos com restos de camarões da indústria pesqueira.

Empreendedorismo econômico: Agentes de Transformação: Empresas Conscientes e Responsáveis; Bazar da Amizade: Empreendedorismo Econômico e Sustentabilidade; Brasil ao Cubo; Plano de Desenvolvimento Turístico de Antonina (PR); Rogerio Expedito Restelli; Uso de ferramentas matemáticas para optimização de gastos públicos estaduais; Vaact: um novo conceito de turbina hidrocinética; Voe Aceleradora de Negócios; e Worktiba – Coworking Público Municipal.

Os grandes vencedores da 12ª edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável serão conhecidos no dia 13 de fevereiro, em uma cerimônia especial que será realizada na cidade de Curitiba com a presença do patrono da premiação, Ozires Silva. Para conhecer todos os detalhes sobre o prêmio, acesse o site www.isaebrasil.com.br/premio.

Deixe seu comentário: