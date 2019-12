Acontece Um sensor da empresa Creare Sistemas pode mostrar os efeitos do álcool no trânsito, por meio de uma simulação

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

EBC Foto: EBC

Ano Novo, Natal, confraternizações e amigos secretos, todos estes eventos costuma ser regados a álcool. Esse período de virada de ano é famoso e conhecido por muitas festas e infelizmente, o excesso de bebidas alcóolicas aliada à direção representa um risco para muitos e pode acabar com o final de ano. Um sensor da empresa Creare Sistemas pode mostrar os efeitos do álcool, por meio de uma simulação.

O sistema Focus permite saber o quanto o acelerador foi acionado, incluindo a diferença de tempo entre tirar o pé do freio e acionar o acelerador, além da força aplicada nos pedais. A empresa tem sede em Canoas – RS, onde possui uma estrutura para realizar a simulação, ou ainda, pode levar a solução a um local indicado.

Fora os inúmeros riscos à própria segurança, consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir coloca em perigo a vida de outras pessoas. Caso ocorra colisão com lesão corporal ou com vítima fatal, o condutor fica sujeito a ser julgado por crime intencional, o chamado homicídio preterdoloso. O assunto é muito sério e de acordo com o levantamento sobre mortes em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul 38,3% das vítimas avaliadas logo após o acidente apresentavam presença de álcool no sangue. A informação cruza dados do Detran-RS e de perícias realizadas pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

O Focus, sistema que atua na prevenção de acidentes por distração e fadiga, consequências do consumo excessivo do álcool, por meio de seus recursos pode identificar o nível de atenção de cada condutor, realiza o mapeamento de momentos de sonolência e dispersão, verifica situações de fadiga, uso do celular, ou outras distrações, que incluem o consumo de cigarro, entre outros. A plataforma alerta os próprios condutores sempre que estes incorrem em alguma não conformidade, o que os ajuda a preservar sua própria integridade e a dos demais agentes do trânsito.

Os momentos festivos são os que apresentam maior incidência e de acordo com o levantamento citado, os testes positivos para o consumo de álcool em vítimas de trânsito são mais frequentes na madrugada (64,6%) e no período da noite (48,6%), sendo que a substância também esteve presente nas vítimas que morrem aos domingos (59,7%) e aos sábados (46,7%).

