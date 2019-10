Boxeadora beija oponente na boca em encarada e leva tapa

A tradicional encarada antes da luta de boxe entre Ewa Brodnicka e Edith Soledad Matthysse terminou com tapa e beijo. Na verdade, na ordem, beijo e tapa.

A polonesa Brodnicka, de 35 anos, deu um beijo na boca da argentina Matthysse, de 39, e recebeu o troco imediatamente: um tapa da cara. A turma do deixa-disso interveio e os ânimos foram contidos.

A “beijoqueira” defendeu, com vitória por pontos, o título de campeã peso pena da WBO (Organização Mundial de Boxe) na última sexta-feira (4) na cidade de Czestochowa (Polônia).

Mundial de boxe

O Brasil conquistou nesta sexta-feira uma medalha no Mundial de boxe da Aiba, o boxe olímpico. Foi um bronze com Hebert Conceição, que luta na categoria até 75kg. Único brasileiro a sair com um pódio do campeonato, ele encarou uma pedreira na busca pela classificação para a decisão. Na semifinal, encontrou o russo Gleb Bakshi e perdeu. Os jurados apontaram vantagem para o boxeador da casa por 4 a 1 (30 a 27, 30 a 27, 29 a 28, 29 a 28 e 28 a 29).