Uma criança de 3 anos sobreviveu após ser jogada pela mãe do quinto andar em São Paulo

Uma estudante de 29 anos foi indiciada por tentativa de homicídio após jogar sua filha de três anos do quinto andar de um prédio na região do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, durante a madrugada desta sexta-feira. Depois de atirar a menina e da chegada dos oficiais do Corpo de Bombeiros, ela teria incendiado as cortinas de seu apartamento e se jogado. Ambas sobreviveram e foram internadas no Hospital das Clínicas.

O crime ocorreu durante a madrugada. Um morador avisou a polícia após chegar na garagem do edifício e seu carro ser atingido por um objeto.

Ao desembarcar do veículo, percebeu que se tratava de uma criança. “Foi um milagre”, disse o motorista de carro que amorteceu a queda da criança.

Os oficiais do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e tentaram negociar com a estudante, que não quis se entregar. Os bombeiros entraram no apartamento após a mulher ter começado a colocar fogo no apartamento, mas não conseguiram evitar que ela pulasse.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para conter as chamas do apartamento. Foi realizada perícia no local dos fatos e o crime foi registrado no 91º DP.

Polícia investiga

A Polícia Militar foi chamada por volta de 0h30 desta sexta-feira (24) e a informação que chegou para os policiais, por meio do serviço 190, era de que a criança tinha sido jogada pela mãe, uma mulher de 29 anos. A PM afirmou que a menina estava dormindo na hora da queda.

O policial militar Daniel César Garcia, que esteve na hora da ocorrência, disse que chegou a conversar com a criança após a queda. “Perguntei se ela se lembrava do que tinha acontecido, ela me disse que não, que tava dormindo e que só acordou quando chocou com o carro”.

Enquanto a menina era socorrida, a mãe estava trancada sozinha no apartamento e os bombeiros tentaram negociar a saída dela. Por volta das 2h30, a mulher colocou fogo nas cortinas da casa. Garcia disse que, quando os bombeiros tentaram entrar no apartamento para evitar o incêndio, a mulher pulou pela janela.

Segundo a polícia, mãe e filha foram levadas para o Hospital das Clínicas (HC). A criança teve ferimentos leves por conta do impacto contra o para-brisa do carro na hora da queda. Por volta das 12h10, a menina havia saído do pronto-socorro do HC e tinha sido encaminhada para o Instituto da Criança, também pertencente ao hospital. O quadro dela permanecia estável.

A mãe estava inconsciente quando foi resgatada; o Hospital das Clínicas afirma que ela está com múltiplas fraturas e em estado grave.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que, mesmo internada, a mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e incêndio. A SSP informou também que a mãe será encaminhada para audiência de custódia, para saber se permanece presa ou não, após alta médica.

Deixe seu comentário: