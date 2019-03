“Uma Noite no Tibet” é nesse sábado em Três Coroas

Neste sábado, 30 de março, o Tibet vai ficar mais pertinho do Brasil. O restaurante Espaço Tibet e o chef Ogyen Shak preparam uma noite para celebrar e conhecer a cultura de umas regiões mais encantadores da Ásia.

Além de oferecer um jantar temático com menu especial, o evento “Uma Noite no Tibet” terá um pocket show com músicas típicas, degustação da tradicional cerveja tibetana – a Chang – e um bate-papo com o próprio chef, um tibetano refugiado que cruzou a pé o Himalaia em busca de liberdade, que irá contar sua história de vida.

No cardápio, os tradicionais momos, trouxinhas tibetanas cozidas no vapor salteadas na manteiga ao molho de manjericão com castanhas de caju picadas, e Shatok (iscas de filé mignon grelhado com pão tibetano Ti Morno temperado com ervas finas e açafrão) ou Chow Mein (massa com iscas de filé mignon grelhado) para o prato principal.

Quem for ao Espaço Tibet, que fica a 100km de Porto Alegre, terá a oportunidade de vivenciar a cultura da região com música, gastronomia e tradicionalismo. Um momento para se conectar a uma realidade distante, porém encantadora.

A sequência inclui entrada, salada e prato principal (não acompanha bebida nem sobremesa). Reservas podem ser feitas por telefone e o valor do convite é de R$129.

Uma Noite no Tibet

Dia 30 de março (sábado)/ A partir das 20h.

Mais informações e reservas: (51) 99696-1200 – Flores do Campo Viagens e Turismo

www.espacotibet.com.br

Endereço: Rua Alagoas, 361 – Bairro Águas Brancas – Três Coroas (RS)

O Espaço Tibet é o primeiro restaurante tibetano do Brasil e oferece um cardápio feito artesanalmente pelo chef Ogyen Shak, um tibetano refugiado, que após escapar do Tibet cruzando o Himalaia a pé em busca de liberdade, se dedica a divulgar e preservar sua cultura de sabedoria e paz. Além dos sabores típicos e marcantes dos pratos, o Espaço Tibet também oferece um ambiente encantador em uma experiência única. O Espaço Tibet fica em Três Coroas (RS). Site www.espacotibet.com.br.

Deixe seu comentário: