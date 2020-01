Acontece Unicred expande atuação para o Nordeste do País

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Emerson Irion, diretor-executivo da Unicred Centro-Oeste RS; Martha Becker, assessora de imprensa; Simona Gracia, gerente de marketing; Flávio Jobim, presidente da Unicred Centro-Oeste RS; e Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa

Com quase 30 anos de atuação no mercado, a Unicred decidiu ampliar suas perspectivas. Dois projetos foram apresentados pela diretoria da instituição durante vista à Rede Pampa.

Um deles trata-se da alteração de nome da Unicred Centro-Oeste RS para Unicred Ponto Capital. Mais do que apenas uma mudança burocrática, a decisão destaca a integração com os cooperados, já que a nova nomenclatura foi aprovada em assembleia.

Mas a iniciativa que chama mais a atenção é a vontade de romper fronteiras da instituição. Com tradição no Estado, agora a Unicred estará presente também no Nordeste do País. A nova unidade será aberta em Recife, capital de Pernambuco.

O diretor-executivo do sistema de cooperativas, Emerson Irion de Oliveira, destaca que, apesar da distância, é possível encontrar semelhanças entre as duas regiões. “Somos de Santa Maria, considerada o coração do Rio Grande do Sul. O Recife é como o coração do Nordeste, por isso temos características próximas”, observa o diretor.

A expectativa é de que o lançamento da unidade aconteça no dia 24 de janeiro. Atualmente, o Sistema Unicred conta com 35 Cooperativas e mais de 213 mil cooperados.

