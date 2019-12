Acontece Unisinos Lab terá cursos de extensão sobre maturidade

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Monica Riffel, CEO do MaturiLAB, irá ministrar capacitações que envolvem a economia prateada e os maduros no mercado de trabalho. Atividades ocorrem no campus Porto Alegre da instituição. Inscrições estão abertas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Até 2060, um em cada quatro brasileiros será idoso. É esperado que em 2050 o Brasil seja o sexto país mais velho do mundo e, pelas projeções, até 2028 o Rio Grande do Sul terá mais idosos do que crianças. O estudo e a pesquisa sobre como proporcionar mais qualidade de vida e oportunidades para a maturidade são mais do que importantes, são necessários. Em razão deste contexto, a CEO do MaturiLAB, Monica Riffel, ministrará diferentes cursos de extensão sobre o assunto na Unisinos ao longo do primeiro semestre do próximo ano, no campus de Porto Alegre. As inscrições já estão abertas em http://bit.ly/extensaounisinos.

“O estudo e a reflexão sobre os temas da maturidade são de extrema importância para o momento histórico em que vivemos. Os maduros são um público que vem crescendo e o mercado e os profissionais precisam se preparar para agregar tais pessoas nos ambientes de trabalho e garantir qualidade de vida para todos”, afirma Monica, que é curadora do projeto junto à universidade, por meio do Unisinos Lab.

No curso “De repente 50+: um novo desafio para Gestão de Pessoas”, o objetivo é ampliar o olhar dos profissionais de Recursos Humanos e Responsabilidade Social sobre a questão da discriminação etária. “Vamos trabalhar a inclusão de profissionais 50+ para provocar a intergeracionalidade nas empresas e a mentoria reversa”, conta Monica. Já o curso “Business 50+” irá tratar do empreendedorismo voltado para a economia prateada, apresentando os cenários em decorrência da inversão da pirâmide demográfica. As aulas serão voltadas tanto para quem já possui negócios na área e pretende aperfeiçoar, quanto para aqueles que buscam um direcionamento. “O mercado tem que se adaptar e a Economia Prateada, voltada para aqueles com 50 anos ou mais, já movimenta R$1,8 trilhão por ano”, argumenta a especialista, que atua há quase 30 anos com Gestão de Pessoas e é pesquisadora sobre maturidade.

A transição para a maturidade é um período difícil, mas fundamental. Em “Travessia 5.0”, a CEO do MaturiLAB irá percorrer junto com os alunos uma trilha em cinco encontros, permitindo uma análise de suas trajetórias de vida e um olhar para perspectivas no futuro, tendo em vista a longevidade que se apresenta cada vez mais presente e a vontade de se sentir ativo.

MATURILAB

O MaturiLAB desenvolve projetos sob o viés da maturidade, com o objetivo de inspirar pessoas e empresas a se adequarem à nova realidade demográfica que mudará a forma de promover a gestão de pessoas nas organizações, bem como a elaboração de bens e serviços que deverão igualmente se ressignificar e se adaptar para atender a esse novo modelo social longevo.

