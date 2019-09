VAR: Telespectador vai acompanhar imagens usadas pelos árbitros para checagem no Brasileirão

As imagens usadas pelos árbitros de campo para a checagem de lances, com auxílio do árbitro de vídeo (VAR) serão exibidas também a quem estiver assistindo à partida da Série A do Campeonato Brasileiro pela televisão. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a novidade entrará em vigor no início do segundo turno da competição, com o objetivo de que o público entenda a eventual “demora” para a tomada de decisões durante os lances dos jogos.

Um dos responsáveis pela implantação do VAR no país e ex-presidente da comissão de arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa, destaca que “há um lapso de tempo em que o árbitro faz a checagem. No mundo, (a média é de) 60 segundos. Por óbvio, leva-se mais 30, 40 segundos em deslocamento até a área de revisão. São segundos ganhos em justiça. No segundo turno (da Série A), quando isso for passado ao público, a sensação de perda de tempo diminuirá sensivelmente. É questão de adaptação”, diz. E afirma “tenho certeza que, muito em breve, os árbitros passarão de 1’54” para 1’20”, 1’30”, que é a média mundial”, afirma.

