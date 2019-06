Vaticano cogita sacerdotes casados e novo papel para mulheres na Amazônia

O Vaticano recomendou à Igreja Católica que considere ordenar pessoas mais velhas, casadas e que tenham famílias constituídas, como sacerdotes em regiões remotas da Amazônia. O documento publicado pela assessoria do Vaticano, com o nome “Amazônia: Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral” , pede que a medida se aplique, de preferência, a pessoas com ascendência indígena. Além disso, a Igreja Católica também quer refletir sobre o papel das mulheres nas áreas remotas e inacessíveis, um dos temas prioritários do pontificado de Francisco. O documento pede uma análise da possibilidade de criar “novos ministérios para responder de modo mais eficaz às necessidades dos povos amazônicos”.

Segundo agências internacionais, o documento é a menção mais direta em um documento do Vaticano à possibilidade de que homens casados possam ser padres.

