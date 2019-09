Veja como foi o primeiro tempo de Inter x São Paulo

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre neste sábado (7) no Beira-Rio, onde Inter enfrenta São Paulo, teve primeiro tempo acirrado. A chuva que cai em Porto Alegre deixou o campo bastante molhado, e jogadores dos dois times escorregaram bastante, interferindo levemente no desempenho de ambos os clubes.

A bola começou a rolar no campo às 19 horas. Reinaldo (SP) tentou o passe para Everton pela esquerda, mas a bola saiu pela linha de fundo. Em seguida, o goleiro Marcelo Lomba (SCI) saiu jogando de forma equivocada pela esqueda, cedendo lateral ao São Paulo. Com esse movimento, Reinaldo lançou lateral na área do Inter, mas Victor Cuesta conseguiu tirar.

Aos 5 minutos, Liziero e Éverton efetuaram troca de passes, levando a bola na entrada da área, onde Raniel recebeu e tentou finalizar com perigo um gol para o São Paulo, mas Lomba defendeu.

No 9º minuto do primeiro tempo, Guilherme Parede é derrubato por Hudson, e o juiz dá falta. O Inter segue o jogo atacando, e Zeca cruza para Rafael Sóbis. Reinaldo corta de cabeça para escanteio. Volpi tira o cruzamento de soco e cai após colidir contra Klaus. Falta para o São Paulo.

Aos 11, o São Paulo tentou finalizar de novo. Everton fez uma jogada pela esquerda, chegando ao fundo e passando a bola para Tchê Tchê, que estava dentro da área. Ele finalizou com o pé direito, mas a bola passou por cima da goleira. Nos 15 minutos da partida, Patrick derrubou Tchê Tchê perto da grande área. Mais uma falta para o São Paulo.

Com 20 minutos decorridos do primeiro tempo, Nonato recebeu na entrada da área de Rafael Sóbis e chutou à direita do gol, mas errou o alvo.

Seguindo o jogo, Juanfran recebeu a bola pela direita livre e passou para Vitor Bueno, mas o atacante demorou para definir a jogada. A bola passa a ser tocada pelo São Paulo. Liziero lançou para o ataque, mas Marcelo Lomba defendeu.

Juanfran tentou, novamente, fazer cruzamentos, teve o ataque cortado por Bruno Silva. Aos 27 minutos, Sóbis faz o toque em direção a Zeca, que cruza para Pottker, mas Anderson Martins se intrometeu nos passes e trouxe a bola de volta ao São Paulo.

Aos 29, o Inter já tinha recuperado a bola e Nonato cabeceou após cruzamento de Patrick pela esquerda. Novamente, o colorado finaliza sem acertar a goleira. A partir daí, o Inter passou a jogar mais no campo de ataque, criando mais oportunidades de gol.

Com 35 minutos de partida, após desarme no meio de campo, Sobis abriu espaço e finalizou forte, mas o goleiro do São Paulo defendeu e evitou o gol do colorado. Em seguida, São Paulo partiu para o escanteio. Arboleda cabeceou e acertou a marcação do Inter, mas o tricolor paulista seguiu no ataque.

Aos 38, Anderson Martins desartou Pottker na entrada da área. Nonato insistiu e retomou a bola para fazer a jogada pela esquerda, mas foi derrubado por Hudson. Falta para o Inter. O lateral esquerda Reinaldo, do São Paulo, levou cartão amarelo.

Sobis pegou a bola de novo e cruzou escanteio fechado, mas Hudson cortou para trás. A bola passou pertíssimo do gol de Volpi, mas foi para fora. Quase gol contra!

Aos 42, Anderson Martins derruba Guilherme Parede na intermediária, causando falta para o Inter.

Ao mesmo tempo, o juiz dá cartão amarelo para Bruno Silva por falta em Victor Bueno. O jogador do São Paulo recebeu atendimento médico no campo. O colorado já havia recebido dois cartões pelo Fluminense. Com este terceiro, vai desfalcar o inter contra o Atlético-MG.

O primeiro tempo terminou sem gols para Internacional e São Paulo.

Acompanhe minuto a minuto o segundo tempo da partida.

