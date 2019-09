Veja nove vezes em que os Beatles foram pioneiros

O primeiro show em um estádio aconteceu em 15 de agosto de 1965, quando os Beatles tocaram para mais de 55 mil pessoas, no Shea Stadium, em Nova York (EUA). A tecnologia insuficiente na época para criar caixas de som potentes fez com que o Fab Four não conseguisse ouvir o que eles mesmo tocavam. O estádio foi demolido em 2009.

Baterista no vocal

O pioneirismo de Ringo Starr em compor e cantar as músicas enquanto mantinha o ritmo sob suas baquetas influenciou muitos bateristas a fazer o mesmo. Ele mostrou que os bateristas não precisavam ficar isolados nos fundos do palco.

Técnicas de gravação em estúdio

Os Beatles foram os primeiros artistas a usar o “Double Tracking artificial” (ADT), uma técnica criada pelo engenhero de som da EMI, Ken Townsend. Essa era a forma de evitar que eles tivessem que regravar os mesmos vocais para criar múltiplos efeitos. O grupo também foi pioneiro na utilização de técnicas como distorção de guitarra e fade in.

Letras impressas

O primeiro álbum a apresentar as letras das músicas impressas no encarte foi “Sgt. Pepper’s lonely hearts club band”, de 1967. Depois disso, os álbuns que não continham letras eram considerados “fora do padrão”.

Videoclipe

Com tamanha popularidade na década de 1960, os Beatles não conseguiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso eles tiveram a ideia de gravar vídeos tocando e mandar para as emissora de TV ao redor do mundo. O primeiro deles foi do sinlge “Rain”, de 1966.

Transmissão via satélite

John Lennon compôs a música “All you need is love” especialmente para esse evento, que necessitava de uma mensagem simples e direta, que todos compreendessem. Em junho de 1967 os Beatles entraram ao vivo na TV para todo o mundo utilizando quatro satélites em órbita.

Álbum conceito

Nos anos 1960 era comum as bandas entrarem no estúdio para gravar as músicas sem se preocupar com a sequências em que elas entrariam no álbum ou como seria a arte da capa — decisões geralmente tomadas pelas gravadoras. Com o ““Sgt. Pepper’s lonely hearts club band”, de 1966, os Beatles criaram um conceito e uma história por trás do disco.

Música fora do padrão

As rádios da época só tocavam músicas com até 3 minutos, ou faziam uma adaptação para que coubessem nesse tempo. Com o lançamento de “Hey Jude”, em 1968, o produtor dos Beatles George Martin protestou, questionando como uma música de 7 minutos tocaria na rádio. O público clamou para a canção ser tocada na íntegra e muitas rádios aderiram.

Billboard

No dia 4 de abril de 1964 o Beatles monopolizaram o Top 5 das músicas mais ouvidas na Billboard. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu, e até hoje ninguém conseguiu igualar o recorde.

Deixe seu comentário: