Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Nessa edição, alcançando a meta dos 600 assadores, o evento contará com a presença dos avaliadores do GUINNESS BOOK onde o Paleta irá concorrer na categoria “Maior número de assadores já reunidos” Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No dia 25 de janeiro, o maior número de assadores já reunidos no mundo, preparam paletas de ovelha na praia de Atlântida – Litoral Sul Gaúcho / RS. O que era pra ser uma brincadeira entre amigos, virou o maior assado de ovelha do mundo: o Paleta Atlântida! O evento sem fins lucrativos, chega em sua quarta edição em 2020 com o objetivo de reunir 600 assadores e mais de 5 mil pessoas na beira da praia de Atlântida, para curtir gastronomia, música, praia e encontrar amigos.

Será montada uma estrutura de churrasqueira linear de 600 metros, a maior já vista na beira da praia de Atlântida e no mundo. Nessa edição, alcançando a meta dos 600 assadores, o evento contará com a presença dos avaliadores do GUINNESS BOOK onde o Paleta irá concorrer na categoria “Maior número de assadores já reunidos”. Atualmente o recorde pertence a uma ação que reuniu 567 assadores, ou seja, com os 600 assadores temos o prêmio nas mãos.

Além dos assadores, o evento contará com 25 assadores convidados que terão suas próprias churrasqueiras e passarão o dia fazendo o seu assado que poderá ser degustado pelo público. E para deixar tudo ainda melhor, muito chopp gelado. Além de ser um grande evento para amigos e familiares curtirem um dia incrível de beira de praia com muitas ações e diversão.

Outro grande propósito do projeto é o de eleger a melhor Paleta de Ovelha do Ano. A competição, contará com um time de jurados que irá eleger as melhores paletas em duas categorias: • Paleta Raíz: aquela temperada apenas com sal. • Paleta Gourmet: onde é liberado usar o seu segredo de Chef.

As atrações não ficam somente por parte da gastronomia, boa música poderá ser aproveitada ao som de Fábio acústico, os Madrugas e da dupla Claus e Vanessa. O evento terá também um grande cunho social. Em 2019, os tijolos usados para a churrasqueira foram doados para a Plataforma de Atlântida que tinha sido fortemente atingida por ressacas recentes. Em 2020, todos os tijolos usados nos 600 metros de churrasqueira serão doados para a Prefeitura de Atlântida para a construção de creches e escolas, entre outras ações com materiais e doações.

Pensando também na preservação do meio ambiente, todas as estruturas e ações do evento terão controle de impacto ambiental. Uma das iniciativas foi o desenvolvimento de uma chapa de metal como se fosse uma concha que será usada como base da churrasqueira, não permitindo o contato do carvão com a areia para que o ambiente não seja agredido. Os materiais utilizados, bem como todo o lixo produzido, terão acompanhamento e controle ambiental.

Ingressos

Haverá duas possibilidade de ingresso para participação no Paleta Atlântida: Ingresso de assador: R$200 O assador inscrito terá direito a um metro de churrasqueira e pode levar até dois auxiliares. Os três tem direito a chopp Delta liberado e gastronomia dos assadores convidados – média de 20 pessoas que terão suas próprias churrasqueiras e estarão fazendo seu próprio assado. O assador precisa levar a sua paleta de ovelha (quantidade escolhida pelo assador) e espeto/grelha.

Ingresso convidado: R$70 Ingresso para o público geral. Neste valor, está incluso chopp Delta e a gastronomia dos assadores convidados. Os ingressos podem ser adquiridos através do site uhuu.com. Ingressos no local mediante lotação. O evento inicia às 11h, no dia 25 de janeiro de 2020 e acontecerá na beira praia de Atlântida, à direita da plataforma de Atlântida.

