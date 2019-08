Viajar para Mar del Plata com passagens aéreas baratas

Mar del Plata fica na costa do Atlântico, é uma cidade de praia argentina, com tudo o que um viajante experimentado possa precisar –e querer–: viajar com passagens aéreas baratas e curtir praias, restaurantes, centros de arte, lojas, teatro, show, esportes, cassino e muito mais. Vale à pena procurar passagens aéreas internacionais para passar uma linda temporada nessa cidade charmosa.

Na hora de viajar, a procura por passagens aéreas baratas é a primeira atividade, sem dúvida alguma. Nos dias de hoje, quando tudo é complicado economicamente, tentar conseguir passagens aéreas internacionais a bom preço é muito importante. Por isso, é recomendável começar com esse item logo que estiver definida a viagem, a data e o destino.

Neste caso, o destino escolhido foi Mar del Plata, uma cidade charmosa do litoral argentino, destino das férias de verão e também das férias de inverno no país irmão, mas também destino para ser visitado em qualquer época do ano, mesmo com frio, pois há muita coisa para conhecer por lá.

Os amantes do surf escolhem Mar del Plata; os amantes dos alfajores escolhem Mar del Plata; os amantes dos peixes e mariscos escolhem Mar del Plata… e tem uma lista enorme de motivos para escolher Mar del Plata. Museus, aquário, parques, restaurantes e tudo o que você possa imaginar.

Atividades para fazer com as passagens aéreas internacionais

Uma vez no avião, é momento de relaxar e começar a curtir a viagem, pensando em todas as atividades programadas. Por exemplo:

Curtir os restaurantes no porto: para os amantes dos sabores do mar, o porto oferece uma grande variedade de pratos, todo tipo de peixes, mariscos, frutos do mar para saborear e também para comprar. Obviamente uma cidade como Mar del Plata, na costa atlântica, se caracteriza pela gastronomia marinha e almoçar em algum dos restaurantes do porto permite, também, curtir uma bela paisagem do mar com os barcos e os pescadores. A comida certamente é fresquinha.

para os amantes dos sabores do mar, o porto oferece uma grande variedade de pratos, todo tipo de peixes, mariscos, frutos do mar para saborear e também para comprar. Obviamente uma cidade como Mar del Plata, na costa atlântica, se caracteriza pela gastronomia marinha e almoçar em algum dos restaurantes do porto permite, também, curtir uma bela paisagem do mar com os barcos e os pescadores. A comida certamente é fresquinha. Percorrer o centro da cidade: nada melhor do que aproveitar um dia sem praia (se for verão) para percorrer o centro, onde se localiza o Palácio Municipal e a Catedral. A Praça San Martin é a principal, com muitas árvores e diversas esculturas. Conhecer a hall das estrelas, que fica na frente do famoso Hotel Hermitage: as mãos de figuras nacionais e internacionais estão ali, como em Hollywood. Visitar o monumento à poetisa Alfonsina Storni. Passear pela rua pedestre San Martin, onde há uma grande variedade de lojas, além de livrarias, bares e espetáculos de rua.

nada melhor do que aproveitar um dia sem praia (se for verão) para percorrer o centro, onde se localiza o Palácio Municipal e a Catedral. A Praça San Martin é a principal, com muitas árvores e diversas esculturas. Conhecer a hall das estrelas, que fica na frente do famoso Hotel Hermitage: as mãos de figuras nacionais e internacionais estão ali, como em Hollywood. Visitar o monumento à poetisa Alfonsina Storni. Passear pela rua pedestre San Martin, onde há uma grande variedade de lojas, além de livrarias, bares e espetáculos de rua. Visitar o Museu de Arte Contemporáneo: conhecido como MAR, apresenta atividades para todas as idades. É um dos museus mais importantes da Argentina, com exposições, recitais, palestras e eventos culturais. A noite tem uma iluminação de cores espetacular.

conhecido como MAR, apresenta atividades para todas as idades. É um dos museus mais importantes da Argentina, com exposições, recitais, palestras e eventos culturais. A noite tem uma iluminação de cores espetacular. Conhecer e curtir o Faro: é um dos símbolos de Mar del Plata. Fica na zona sul da cidade, em Punta Mogotes, dentro de um estabelecimento naval. Esse é um dos faros mais antigos da Argentina; tem 35 metros de altura e 154 degraus para chegar até a cima, onde está a lanterna, cuja luz da para ser observada a 50 quilômetros.

é um dos símbolos de Mar del Plata. Fica na zona sul da cidade, em Punta Mogotes, dentro de um estabelecimento naval. Esse é um dos faros mais antigos da Argentina; tem 35 metros de altura e 154 degraus para chegar até a cima, onde está a lanterna, cuja luz da para ser observada a 50 quilômetros. Passar um dia no Parque Camet: lugar ideal para curtir com a família fazendo pique nique. No lugar há uma confeitaria e brinquedos para as crianças. Dá para alugar bicicletas e também carrinhos. Bosques, um lago, mesas e banheiros completam o extenso parque.

lugar ideal para curtir com a família fazendo pique nique. No lugar há uma confeitaria e brinquedos para as crianças. Dá para alugar bicicletas e também carrinhos. Bosques, um lago, mesas e banheiros completam o extenso parque. Curtir a noite em Mar del Plata: há na cidade diversos bares, pubs e locais onde são feitos pequenos shows de música. A noite é muito movimentada para dançar, beber, ouvir música conhecer pessoas.

há na cidade diversos bares, pubs e locais onde são feitos pequenos shows de música. A noite é muito movimentada para dançar, beber, ouvir música conhecer pessoas. Visitar o Museu Municipal de Ciências Naturais: se localiza na Plaza Espanha e tem uma grande e muito importante coleção de paleontologia. Imperdível.

se localiza na Plaza Espanha e tem uma grande e muito importante coleção de paleontologia. Imperdível. Assistir uma peça de teatro: se bem durante o verão há muitos e os mais diversos espetáculos em cartaz –muitos dos quais vindos de temporadas em Buenos Aires– durante o resto do ano há sempre muitas peças com excelentes elencos locais.

Deixe seu comentário: