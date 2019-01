Vipal Borrachas é exemplo em práticas de compliance no segmento

A Vipal Borrachas tem sua trajetória pautada pelos valores da ética, profissionalismo e respeito às pessoas, além do contínuo investimento em tecnologia, meio ambiente e responsabilidade social. Esses preceitos foram se consolidando e sendo naturalmente assimilados pela empresa ao longo das mais de quatro décadas. Hoje, a Vipal mantém uma robusta política de gestão, devidamente adequada aos conceitos de compliance – conjunto de disciplinas que faz cumprir as normas e diretrizes estabelecidas para o negócio e para a atividade da empresa. Estes, por sua vez, estão em consonância com as práticas de Governança Corporativa, as quais fazem da Vipal um exemplo no segmento de reforma de pneus neste sentido.

De maneira a formalizar estas práticas e torná-las comum a todos, a líder na América Latina e uma das principais fabricantes mundiais de produtos para reforma de pneus elaborou um Código de Ética e Conduta. O documento consolida os principais valores e princípios presentes no DNA da Vipal, contemplando todos os públicos relacionados à empresa. O Código de Ética e Conduta traz uma visão ampla da empresa e de sua gestão, dialogando com sociedade, clientes, fornecedores, parceiros, governo, órgãos e entidades representativas, além dos próprios colaboradores. Em suas 20 páginas, o documento expõe tópicos como: Valores, Objetivos, Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental, Relacionamento com os Colaboradores e com Partes Interessadas, Gestão da Conduta, entre outros.

“O Código de Ética e Conduta da Vipal tem a finalidade de guiar comportamentos e atitudes dos colaboradores e demais partes interessadas, independentemente de cargo ou função, para que todos possam ser orientados pelos valores básicos e diretrizes da empresa”, diz Delcides Portela, Gerente de Auditoria e Controles Internos da Vipal.

Compromisso Vipal

A paixão por pertencer ao time Vipal é muito presente junto aos colaboradores da empresa. Pensando nisso, foi elaborado o programa Compromisso Vipal. Reunindo uma série de ações, o programa visa fortalecer ainda mais a relação afetuosa e de orgulho entre empresa e funcionários.

Um bom exemplo de ação oriunda do Compromisso Vipal é exatamente o Código de Ética e Conduta. Ainda, é guarda-chuva de outras ações, como a estruturação de um programa de desenvolvimento para lideranças, a revisão do Programa de Participação nos Lucros e Resultados, o lançamento e a manutenção de canais de comunicação interna e a realização da Pesquisa de Clima. Também, a implementação do Projeto Socioambiental e a reestruturação de diversos processos são outros exemplos dos movimentos que a Vipal tem feito a partir desta iniciativa.

“O Compromisso Vipal é o lema que move toda a companhia em busca de suas metas e desafios”, explica Valdemar Tonin, Gerente de Recursos Humanos. “A partir dele, diversas ações têm sido realizadas com o propósito de transformar em realidade o sonho de sermos uma empresa centenária”, finaliza.

