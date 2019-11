Wellington Silva vê Grenal “sem favorito” e pode ser titular no Inter

Depois do empate contra o Athletico-PR, o Inter inicia, definitivamente, a preparação para o clássico Grenal, no domingo (3). Na reapresentação, o atacante Wellington Silva abriu os trabalhos indo até os microfones no CT Parque Gigante para projetar a disputa contra o Grêmio e também pela vaga de titular com Patrick.

“É uma rivalidade muito grande, de uma grande importância para todos nós. Eu, que não sou daqui do estado, já percebi isso. O Grêmio é uma grande equipe, mas também temos jogadores de qualidade. Vai ser mais um jogo muito difícil. Não tem favorito. Claro que eles vão jogar em casa, com o apoio da torcida. Mas nossa torcida também vai comparecer“, declarou o atacante colorado.

Já nesta sexta-feira (1º), o técnico Zé Ricardo começou a montar o time. Depois de cumprir suspensão, Patrick voltou a equipe e foi titular na noite desta quinta-feira, deixando assim, W. Silva na reserva. Contudo, com uma projeção de time mais ofensiva, o atacante se mantém no páreo pela vaga no ataque: “Ainda não temos ideia de qual será a equipe. Mas ele (Zé Ricardo) sempre fala que quer ter o time ofensivo, porque temos jogadores de muita qualidade.”

O primeiro treinamento mirando a partida foi realizado na tarde desta sexta. O técnico Zé Ricardo orientou os jogadores que não entraram em campo na noite de quinta (31) e comandou algumas atividades no gramado. Já o restante do grupo ficou na academia e fez exercícios físicos e regenerativos. Para o clássico, o lateral-direito Heitor será o desfalque, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo. Já Bruno Fuchs retorna de suspensão e fica à disposição da comissão técnica.

Até o clássico de número 422, o Inter fará dois treinamentos. Com 46 pontos, o time de Zé Ricardo está na sexta posição, justamente atrás do arquirrival.