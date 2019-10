Zé Ricardo comandou o seu primeiro treino como técnico do Inter

A manhã desta quarta-feira (23) foi de novidade no CT Parque Gigante. O técnico Zé Ricardo comandou o primeiro trabalho vestindo as cores do Inter. Junto com seu auxiliar Cléber dos Santos, o treinador orientou o time visando ao confronto de sábado (26), às 19h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de ser apresentado na sala de imprensa do Estádio, no dia anterior, o carioca foi ao campo com o restante da comissão técnica e já deu indícios do que quer da equipe nesta reta final de competição.

O segundo trabalho da semana foi focado na parte tática do time. Depois de uma atividade intensa de manutenção de posse e troca rápida de passes, o treinador dividiu o grupo em três partes e comandou um treinamento tático, exigindo muita marcação forte, agressividade e finalizações da possível equipe que iniciará o duelo do fim de semana. O meio-campista Patrick e o capitão D’Alessandro estão suspensos e serão desfalques no Nordeste.

Depois das atividades no campo, o atacante Paolo Guerrero concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O camisa 9 foi treinado pelo técnico Zé Ricardo no Flamengo, falou sobre o trabalho do comandante e já projetou o desafio com o Bahia. “Conheço o Zé muito bem, conseguimos muitas coisas juntos. Ele tem muito a dar aqui. Temos onze finais para conseguirmos nosso objetivo e pelo menos conseguir a classificação para a Libertadores”, afirmou o peruano.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desta quinta-feira (24), dando fim à preparação em Porto Alegre para o confronto no Nordeste. À tarde, a delegação embarca para Salvador e na capital baiana fará o último trabalho antes de entrar em campo no sábado.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas da categoria Sub-14 entraram em campo, na tarde desta quarta, para a disputa da primeira partida da final do Gauchão da categoria, contra o Grêmio. O jogo ocorreu no Vieirão, com mando de campo das adversárias. Com gols de Bianca, Analice e Amanda, a partida terminou com o placar marcando 3 a 0 para o Inter.

As Gurias Coloradas abriram o placar ainda no primeiro tempo. Com o gol de Bianca, aos 18min da etapa inicial, a equipe treinada por David Silva saiu na frente.

Os gols que fecharam o placar vieram no tempo complementar. Aos 15min, Analice fez o segundo. Quem marcou o terceiro e fechou o placar foi Amanda, quando o cronômetro marcava 20min.

David Silva escalou a equipe colorada com: Julia; Luísa Passos, Guta, Larissa e Duda Kroth; Amanda, Gabi Berchon e Bruna; Analice, Bianca e Alissa.

A partida de volta ocorre no próximo domingo (27), às 16h30min, no Campo do Sesc Campestre, com mando de campo colorado. As Gurias têm a vantagem do empate no segundo jogo. A decisão não conta com saldo de gols qualificado.