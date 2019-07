Zeca sofre lesão na coxa e vira desfalque no Inter contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

A reapresentação do Inter nesta segunda-feira contou com uma baixa. O lateral-direito Zeca sofreu uma lesão na coxa direita e está fora da partida contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

De acordo com a assessoria do clube, o jogador estará fora dos gramados por até três semanas. Assim, a tendência é que Bruno seja o titular na posição.

O elenco colorado segue a preparação para o confronto em Porto Alegre até está terça-feira, quando viaja para São Paulo, para a retomada das competições.

Natanael

O treino do Inter desta segunda-feira (8) contou com boas e más notícias para o técnico Odair Hellmann. Na preparação para encarar o Palmeiras, o time teve a baixa de Zeca, por lesão. Em contrapartida, o grupo já sabe que poderá contar com Paolo Guerrero no jogo desta quarta-feira (10), contra o Palmeiras pela Copa do Brasil.

Durante o treinamento tático, que teve os jogadores divididos em quatro times, uma novidade. Pela primeira vez, Natanael, apresentado na semana passada, fez trabalho com bola.

Enquanto ainda aguarda o retorno de Guerrero, que conquistou o vice-campeonato com a Seleção Peruana, no domingo (7), o elenco colorado realizou o penúltimo treino em Porto Alegre antes do jogo de ida das quartas de final. O centroavante retornou a Porto Alegre e estará no trabalho programado para esta terça-feira (9).

Para o duelo contra o Palmeiras, a dúvida do time fica no setor ofensivo. A tendência é que Patrick seja o titular, colocando assim, D’Alessandro no banco de reservas. A provável formação tem: Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uendel, Dourado, Edenilson, Nonato, Patrick, Nico López e Paolo Guerrero.

Em coletiva, o lateral-direito, Bruno lamenta a lesão de Zeca: “É muito ruim nosso companheiro se machucar”, disse o atleta.

