Futebol Marcelo recebe homenagem do Real Madrid após anunciar sua aposentadoria

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

Marcelo recebe homenagem do Real Madrid após anunciar aposentadoria. (Foto: Reprodução)

O lateral Marcelo, ídolo do Real Madrid e do Fluminense, foi homenageado pelo clube espanhol nesse sábado (8), dias depois de anunciar sua aposentadoria. O brasileiro recebeu o carinho da torcida em um momento especial organizado pelo Real antes do clássico contra o rival Atlético, pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.

Marcelo estava sem clube desde o dia 2 de dezembro, quando a sua rescisão com o Fluminense foi oficializada no BID. Porém, o clube e o jogador já haviam acordado em encerrar o vínculo desde o mês anterior.

Criado em Xerém, ele subiu para o profissional em 2005, onde conquistou o título do Campeonato Carioca e foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro no ano seguinte. Então, negociado para o Real Madrid, se tornou o atleta com mais títulos da história do clube espanhol. Depois, ficou aproximadamente seis meses no Olympiacos, antes de voltar ao futebol brasileiro.

Ele defendeu o Real Madrid em 546 jogos oficiais, com 38 gols marcados e 25 títulos conquistados. Os principais deles foram as cinco Champions League, além de quatro Mundiais de Clubes e seis Campeonatos Espanhóis.

As conquistas de Marcelo:

5 Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

4 Mundiais de Clubes: 2014, 2016, 2017 e 2018

6 Campeonatos Espanhóis: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22

2 Copas do Rei: 2010/11 e 2013/14

5 Supercopas da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022

3 Supercopas da Uefa: 2014, 2016 e 2017

2 Campeonatos Cariocas: 2005, 2023

1 Conmebol Libertadores: 2023

1 Recopa Sul-Americana: 2024

1 Copa das Confederações: 2013

1 Superclássico das Américas: 2018

Marcelo fechou com o clube espanhol em 2006, e chegou a ser o jogador com mais títulos da história do Real em determinada época. Ele foi ultrapassado pelo lateral-direito Dani Carvajal, o zagueiro Nacho Fernández e o meia Luka Modrić.

Mensagem do Fluminense

Após decretar o fim de sua passagem, o Fluminense, em suas redes sociais, relembrou a trajetória que Marcelo teve durante os dois anos em que o atleta defendeu o clube e agradeceu o jogador pelo serviços prestados.

Logo na sequência, Marcelo utilizou suas redes sociais para agradecer o Tricolor das Laranjeiras “Obrigado meu Fluminense”, escreveu o agora ex-lateral esquerdo que foi ídolo onde passou.

