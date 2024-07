Gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, Aline Macial observa que consultar o CPF com regularidade auxilia o consumidor a ter uma visão mais clara da saúde financeira e “evitar surpresas indesejadas”.

“Estar consciente de seus compromissos é passo fundamental para manter uma jornada financeira mais saudável, ciente do seu próprio histórico de crédito e das dívidas existentes em seu nome. Só assim é possível estabelecer um planejamento para regularizar as contas em aberto”, complementa.

Inadimplência

Após dois meses de alta, o País encerrou maio com 72,5 milhões de inadimplentes, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa. O patamar representa uma redução de 1,20% em relação a abril. São 884 mil nomes a menos no cadastro de negativação.

Na mesma linha, o volume das dívidas também caiu: em comparação aos últimos 30 dias, o País registrou uma queda de 1,3 milhões de débitos. Ao todo, são 273 milhões de dívidas, somando mais de R$ 394 bilhões.

Bancos e cartões (29,07%) seguem como principal causa das dívidas, seguido pelas contas básicas de água, luz e gás natural (22,13%). Entretanto, ambos também perderam força e contabilizaram queda de, respectivamente, 1,87 e 0,5 pontos percentuais. O segmento de serviços, por sua vez, foi o que mais cresceu em maio, representando 11,86% das dívidas, ainda atrás das financeiras (empresas de crédito que não são bancos), com 17,54%.

“Entre os fatores para esse impacto, podemos considerar a injeção de dinheiro no mercado com o início do calendário de restituição do Imposto de Renda. O pagamento, segundo pesquisa da Serasa, seria usado prioritariamente para quitar dívidas, em linha com esse momento de baixa. A nova diminuição, portanto, é bastante significativa e pode representar boas perspectivas para o cenário econômico”, analisa Aline.

Consulta do CPF

* 1º passo

Baixe o app da Serasa: Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

* 2º passo

Escolha a oferta: Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

* 3º passo

Revise e finalize o acordo: Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

* 4º passo

Faça o pagamento do acordo: Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.