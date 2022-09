Expointer 45ª Expointer bate todos os recordes da história da feira

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Até às 13h30 deste domingo, mais de 742 mil pessoas haviam passado pelos portões do Parque de Exposições Assis Brasil. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Até às 13h30 deste domingo (04), mais de 742 mil pessoas haviam passado pelos portões do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Em 2019, último ano de Expointer integralmente presencial, foram 416 mil visitantes. O número superou até mesmo o recorde de 2004, que girou em torno de 720 mil. Já a movimentação financeira ultrapassou os R$ 7 bilhões – 93% representado pelo setor de máquinas e implementos agrícolas, que alcançou R$ 6.3 bilhões.

O setor automobilístico também se destacou durante os nove dias de evento. Foram mais de R$ 490 milhões, um acréscimo de 251% em relação a 2019. A venda de animais gerou R$ 11 milhões; a agricultura familiar, com seus 337 expositores, obteve R$ 8 milhões; e o artesanato chegou a R$ 1 milhão. Pela primeira vez, o comércio nos 474 estandes de alimentação e outros produtos também foi contabilizado, somando mais R$ 34 milhões.

Muito emocionado, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes, se mostrou surpreso com os resultados: “Nem no meu maior sonho imaginei uma Expointer como essa, que demonstra toda a força dos produtores e do povo gaúcho. O nosso estado é a maior diversidade produtiva sustentável do mundo”, afirmou.

O governador Ranolfo Vieira Júnior agradeceu a sua equipe pela edição histórica. “Esses números muito nos orgulham, e tenho certeza que a 46ª Expointer será maior ainda”, comentou. Já o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, ressaltou os 1.492 empregos temporários gerados pela feira, que contou com o trabalho de 170 servidores do município desde o dia 1º de julho.

