Mundo Os Estados Unidos registraram recorde de mais de 67 mil contágios por coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

O país enfrenta desde o fim de junho uma forte recidiva do coronavírus, sobretudo nos estados do sul e do oeste do país Foto: Reprodução O país enfrenta desde o fim de junho uma forte recidiva do coronavírus, sobretudo nos estados do sul e do oeste do país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram nesta quarta-feira (15) um novo recorde diário de contaminados por coronavírus, com mais de 67.600 casos adicionais nas últimas 24 horas, segundo indicava a contagem da Universidade Johns Hopkins às 20h30 locais.

O país enfrenta desde o fim de junho uma forte recidiva do coronavírus, sobretudo nos estados do sul e do oeste do país. Nos últimos dez dias, o número de casos diários oscila entre 55 mil e 65 mil, o que elevou a mais de 3,49 milhões de contágios o total desde o início da epidemia.

O recorde anterior havia sido registrado no final de semana, com 66.528 novos casos informados no sábado, também pela Johns Hopkins.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos de Covid-19 no mundo, e também o que concentra a maior quantidade de mortes pela doença. Até o momento, é ainda o único a registrar mais de 60 mil contaminações diárias.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, há nesta quarta-feira 3.495.537 casos da doença no país, e 137.357 pessoas já morreram. O estado da Flórida é considerado o novo epicentro, chegando a ter 15 mil casos em um único dia, no domingo (12), batendo um recorde que antes era de Nova York, com 12 mil.

