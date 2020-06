Tecnologia A Apple fecha várias lojas nos Estados Unidos por causa do vandalismo

1 de junho de 2020

Uma série de lojas da empresa foi alvo de vandalismo e saques durante os distúrbios do fim de semana no país. (Foto: Matt Rourke/AP Photo)

A Apple fechou temporariamente a maioria das suas lojas nos EUA, depois que uma série delas ter sido alvo de vandalismo e saques durante os distúrbios do fim de semana no país.

“Tendo em consideração a saúde e segurança das nossas equipes, tomamos a decisão de manter uma série de nossas lojas nos EUA fechadas no domingo”, disse a Apple ao site 9to5 Mac.

As lojas em Mineápolis, San Francisco, Portland e Scottsdale foram algumas das unidades vandalizadas ou saqueadas durante o fim de semana.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário, mas algumas lojas dizem nos seus sites que estão fechadas “temporariamente”, enquanto uma loja na Union Square, em San Francisco, que foi vandalizada no sábado, diz que vai reabrir nesta terça-feira.

A Apple tinha começado a reabrir no fim de maio as lojas de varejo nos EUA, que foram fechadas por causa da pandemia do coronavírus. O 9to5 Mac disse que cerca de 140 das suas 271 lojas nos EUA já tinha reaberto.

Soldados armados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (1°) que irá alocar milhares de soldados armados e policiais nas ruas da capital norte-americana e prometeu fazer o mesmo em outras cidades se prefeitos e governadores não conseguirem reconquistar o controle das ruas.

“Prefeitos e governadores devem estabelecer uma presença esmagadora de agentes da lei até que a violência seja contida”, disse Trump em pronunciamento nos jardins da Casa branca enquanto autoridades dispersavam manifestantes com gás lacrimogêneo a algumas quadras de distância.

“Se uma cidade ou Estado se recusar a adorar as ações necessárias para defender a vida e a propriedade de seus residentes, então eu irei enviar os militares dos Estados Unidos e resolverei o problema rapidamente para eles.”

Donald Trump exortou os Estados do país nesta segunda-feira a reprimirem os protestos violentos que tomaram conta de algumas cidades norte-americanas, dizendo que as autoridades deveriam “dominar” e prender pessoas para restaurar a ordem depois da sexta noite seguida de vandalismo e saques, noticiou a mídia dos EUA.

Moradores e donos de negócios de cidades que vão de Nova York a Santa Monica, na Califórnia, passaram a segunda-feira varrendo vidro quebrado e avaliando os estragos depois que protestos contra desigualdades sociais e a força excessiva da polícia voltaram a se tornar violentos na noite de domingo.

“Vocês têm que dominar”, disse Trump aos governadores em um telefonema particular, noticiou o jornal New York Times. “Se vocês não dominarem, estão perdendo tempo — eles atropelarão vocês, vocês ficarão parecendo um bando de idiotas”.

A CBS News, que também obteve o áudio da ligação, disse que Trump atribuiu a violência à “esquerda radical”. As informações são da Dow Jones Newswires e da agência de notícias Reuters.

