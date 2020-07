Mundo A Estação Espacial Internacional faz manobra não planejada para evitar colisão com lixo espacial

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Estação aumentou sua altura em 300 metros para driblar detritos. (Foto: Nasa/ Divulgação)

O Centro de Controle de Voos realizou uma manobra não planejada para corrigir a órbita da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) para evitar o impacto de um lixo espacial, informou a agência espacial russa Roscosmos.

“Todas as operações foram realizadas de modo normal e em total correspondência com os cálculos dos especialistas russos”, analisou a agência em comunicado.

A manobra foi feita mediante a ativação dos propulsores do cargueiro Progress MS-14, acoplado ao módulo Zvezda do segmento russo da estação. Os propulsores funcionaram durante 100 segundos, aumentando a altura da estação em 300 metros.

A mudança de órbita mais recente da ISS havia sido no dia 29 de junho, com um aumento de 480 metros na altura, levando a estação a 418,5 quilômetros da Terra.

Aquela manobra foi realizada para preparar a estação para a chegada do cargueiro Progress MS-15, cujo lançamento está previsto para o dia 23 de julho. A quantidade de lixo espacial espalhada pela órbita terrestre se tornou uma preocupação para as agências espaciais de todo o mundo. Segundo cientistas russos, calcula-se que a quantidade dobrará até 2030.

Atualmente, o Sistema de Controle Espacial tem catalogados mais de 50 mil objetos espaciais em diversas órbitas. Especialistas do Instituto Estatal Técnico Bauman da Rússia estimam que existam cerca de 7.200 toneladas de lixo espacial ao redor do planeta. Esses lixos podem danificar naves espaciais ativas, motivo pelo qual é necessário buscar soluções para um problema que é global e se torna cada vez mais urgente.

A colisão com um objeto de dez centímetros pode implicar a “fragmentação catastrófica” de um satélite. Já um objeto de um centímetro é capaz de perfurar os escudos da ISS, enquanto algo de um milímetro destruiria subsistemas de satélites.

Russos vão enviar turistas ao espaço

Graças ao lançamento de uma estação espacial, os humanos começaram a entender mais do espaço. Esse local está nos ajudando a entender como podemos viver no espaço. E o mais incrível de se pensar é que, não muito tempo atrás, essa ideia não passava de pura ficção científica.

A quantidade de informação e conhecimento que nós podemos obter no espaço é simplesmente inimaginável. Na busca, por esse conhecimento, diversas histórias estranhas e descobertas aconteceram. E com certeza, vários incidentes envolvendo a Estação Espacial Internacional (ISS) que não formam revelados.

Visitar o espaço foi sempre um desejo do ser humano. O turismo espacial sempre rodeou nossas mentes e empresas grandes como SpaceX, Boeing, Virgin Galatic, Blue Origin e SNC têm projetos para fazer com que esse sonho se torne realidade.

Aqueles, não astronautas, que puderem e quiserem pagar pela viagem ao espaço terão uma viagem inesquecível em suas vidas. Tanto pode se tornar concreto que a agência espacial norte americana afirmou que abrirá a estação em órbita para o turismo e outros empreendimentos comerciais. Segundo Robyn Gatens, vice diretora da ISS, ocorrerão duas pequenas missões de astronautas não profissionais por ano.

Com o avançar da ciência, o tempo de arrumar as malas para essa viagem pode estar mais perto do que imaginamos. Ao que parece, logo logo vai sair da ficção e se tornará algo do mundo real.

Tanto que a Roscosmos, agência espacial da Rússia está voltando a ativa desde que o país interrompeu o programa de turismo espacial orbital, em 2010. Essa interrupção aconteceu por conta do número crescente de tripulantes na Estação Espacial Internacional.

