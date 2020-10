Esporte A evolução de Patrick nas mãos de Eduardo Coudet

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Patrick ”Choco” chegou ao Inter em 2018, em um time em reconstrução após um ano no rebaixamento, foi titular absoluto em 2019 no comando de Odair Hellmann, mas à chegada de Eduardo Coudet fez com que o jogador perdesse espaço no time principal. O volante abriu o ano na reserva, mas pouco a pouco recuperou espaço no elenco a ponto de virar titular novamente após a retomada do futebol.

Reserva no primeiro semestre, ele seguiu no banco nos primeiros compromissos da retomada, mas virou a chave no Campeonato Brasileiro e se tornou um dos principais símbolos do Inter da campanha na competição nacional. Em 2020, Patrick tem 20 jogos, duas assistências e 3 gols na temporada. Hoje, ao lado de Boschilia e Thiago Galhardo, tem participação fundamental no DNA ofensivo do Internacional.

Pela forma como Inter joga com Eduardo Coudet – procurando ocupar o campo de ataque e não esperando os adversários, Patrick tem naturalmente um posicionamento mais adiantado em relação a 2019.

A característica de força para pressionar os rivais no campo de ataque e a capacidade para chegar rápido à área adversária fez com que Patrick ganhasse a confiança do técnico, que considera a imposição física como quesito fundamental para o seu estilo de jogo. Ele virou um dos alicerces do meio-campo.

Na última quinta-feira (22), o Inter entrou em campo no Chile contra a Universidad Católica, em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, Eduardo Coudet optou por entrar com os reservas e Patrick não esteve no plantel, já que foi liberado para o nascimento de sua filha no Rio de Janeiro. Agora, o time de Coudet tem seu foco total na partida de domingo (24), contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo contra a equipe carioca definirá o líder do Brasileirão, e o Inter almeja se manter na primeira colocação. E portanto, Patrick deve estar no time titular.

Confira os dados do jogador na temporada:

Jogos: 20

Gols: 3

Assistências: 2

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte