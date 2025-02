Tecnologia A Microsoft não recua com a atualização para o Windows 11: ela permanecerá gratuita para sempre para usuários com Windows 10

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

É cada vez mais evidente que a Microsoft procura fazer com que o maior número possível de utilizadores migrem para o Windows 11. (Foto: Reprodução)

É cada vez mais evidente que a Microsoft procura fazer com que o maior número possível de utilizadores migrem para o Windows 11. Um de seus esforços mais recentes é remover o rótulo que indicava que a atualização do Windows 10 seria gratuita “por tempo limitado”, confirmando que não haverá cobrança para atualizar para o sistema operacional mais recente.

Segundo o Windows Latest, o problema foi causado por um erro de comunicação gerado pela própria Microsoft. Em 14 de janeiro de 2025, a empresa publicou uma postagem no blog intitulada “Atualização gratuita para Windows 11 (somente por tempo limitado)”, destinada a usuários com a versão anterior. Porém, a referida publicação foi apagada no dia seguinte, o que, segundo a mídia, gerou confusão entre os usuários.

Esta alteração foi documentada pelo Windows Latest, que incluiu uma captura de tela. Isso sugeria que o Windows 11 era gratuito apenas como parte de uma promoção. Porém, em comunicado enviado diretamente pela Microsoft à mídia, foi esclarecido que as informações contidas estavam incorretas. A atualização para o W11 permanece gratuita para todos os computadores que executam o W10, desde que atendam aos requisitos de hardware.

Ou seja, se um computador tiver o Windows 10 instalado e atender aos requisitos técnicos, ele poderá ser atualizado para o Windows 11 sem nenhum custo. Esta política é consistente com a oferta que a Microsoft mantém há anos. Na verdade, o termo “grátis” só apareceu no título e não no restante do conteúdo. Em nenhum momento foi especificado que a atualização era uma promoção por tempo limitado nem foi mencionada uma data de validade.

Além disso, a postagem continha outro erro. O portal Windows Latest também observou que o texto mencionava incorretamente que os produtos Microsoft 365 deixariam de funcionar no Windows 10 após o fim do suporte oficial, previsto para 14 de outubro de 2025.

No entanto, esta informação é falsa. A Microsoft esclareceu diversas vezes que, embora o suporte oficial ao Windows 10 termine nessa data, as aplicações Office incluídas no Microsoft 365 continuarão a funcionar e não serão desativadas nem serão tomadas medidas para impedir a sua utilização – apesar da troca de nome.

Embora o ciclo de vida do Windows 10 esteja próximo do fim, os usuários que ainda o utilizam não ficarão completamente desprotegidos. A Microsoft oferece um programa de suporte estendido, conhecido como ESU, tanto para empresas quanto para usuários finais, com duração máxima de três anos.

Este programa, segundo a empresa, não foi concebido como uma solução permanente, mas como uma ponte temporária para facilitar a transição para o Windows 11. É importante ressaltar que não inclui novos recursos ou correções de bugs que não estejam relacionados à segurança. As informações são do site IGN Brasil.

