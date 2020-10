Magazine A mulher de Cristiano Ronaldo fala da rotina com os filhos em casa

Georgina disse que sonha em ter mais filhos com CR7. (Foto: Reprodução)

Georgina Rodríguez sentiu medo quando a pandemia de coronavírus atingiu com força a Europa no início deste ano. A modelo se recolheu com Cristiano Ronaldo e os quatro filhos do jogador na casa onde moram em Portugal e permaneceram lá aguardando a situação melhorar.

“Senti medo de perder um ente querido e tive muita preocupação com minha família”, contou ela à Vogue. “Hoje, todos nós continuamos a viver essa incerteza, pois não sabemos quando a pandemia vai acabar e como ela ainda pode nos afetar”.

Enquanto esteve confinada, Georgina, que é mãe de Alana, aproveitou para passar mais tempo com as crianças fazendo atividades recreativas e praticando esportes. Cozinhar pratos saborosos foi outra alternativa que a família encontrou para amenizar o sofrimento da quarentena.

“Aprendemos a fazer sobremesas juntos, como biscoitos e sorvete natural. As crianças ficaram encantadas e nós também pudemos apreciar esse momento em família. Foi enriquecedor”, disse.

Nesta entrevista, a modelo conta também como a dança tem sido essencial para manter seu equilíbrio durante este momento tão desafiador e fala sobre o ensaio que estrelou em frente à Torre Eiffel, em Paris.

1-Qual foi o momento mais difícil para você na quarentena?

A incerteza de não saber o que iria acontecer, estar longe da minha família e ver como meus amigos sofriam. Na verdade, hoje todos nós continuamos a viver na incerteza, pois não sabemos quando a pandemia vai acabar e como ela ainda pode nos afetar.

2-Você teve medo?

Sim, senti medo de perder um ente querido e tive muita preocupação com minha família. Mas chegou um momento em que a situação ficou tão feia no mundo inteiro que minha preocupação se estendeu a cada família, cada pessoa idosa, cada doente crônico, cada pessoa demitida, cada mulher confinada com seu agressor. Eu orei muito por todos.

3-Como foi ficar com quatro filhos em casa?

Essa parte foi maravilhosa. Eu preciso deles e eles precisam de mim. Somos todos muito fofinhos juntos. Já passávamos muito tempo juntos, então, não notei muita diferença. Aqui, temos uma casa com jardim e as crianças podem sair para jogar bola. Seria injusto reclamar. Aproveitamos para aprender muitas coisas, tirei fraldas, chupetas e eles descobriram como é flutuar na água com boias. Também aprendemos a fazer sobremesas juntos, como biscoitos, sorvete natural. As crianças ficaram encantadas e nós também pudemos apreciá-los como família. Foi enriquecedor.

4-Você pensa em ter mais filhos?

Definitivamente, sim!

5-O casamento já tem data?

Ainda não.

6-Você voltou a trabalhar como modelo. Como foi esse retorno?

Tem sido muito cuidadoso. Os trabalhos são feitos com muita precaução, mantendo a distância e sempre com máscara. Mas, sinceramente, gostaria que tudo voltasse a ser como era. Não é fácil enfrentar tantas restrições. Os seres humanos precisam se socializar. Ainda assim, foi um prazer ser convidada pela Louis Vuitton para participar de seu último desfile. A coleção está incrível.

7-Como a dança entrou em sua vida?

A dança é minha grande paixão. É a atividade que mais me moldou como pessoa e profissional porque me deu muita disciplina, perseverança e um estilo de vida saudável. Com ela aprendi a interpretar papéis diferentes de acordo com a coreografia. Também descobri o significado das palavras “dedicação” e “sacrifício”. Enquanto outras crianças ou jovens brincavam no parque, eu treinava em um salão de dança para melhorar. A dança clássica ensina disciplina e eu quero que as crianças possam ir às aulas de dança quando a pandemia acabar. Quero que possam desfrutar e absorver tudo que a dança me ensinou.

8-Quais são seus cuidados com o corpo?

Pratico esporte na academia que temos em casa e faço caminhada com meus filhos. Gosto de fazer drenagem linfática várias vezes por mês, pois as mulheres retêm muito líquido. Também tento me alimentar de forma saudável sem seguir nenhuma dieta rígida. De vez em quando eu me entrego! Ninguém fica amargo com um doce!

9-Recentemente, você posou para um ensaio em frente à Torre Eiffel. Como foi?

Nicolas Gerardin, o artista que fez essas fotos sempre diz que gosta de brincar e captar as duas facetas que lhe transmito: a de uma femme fatale e a de uma mulher sensível. É uma dualidade com a qual me sinto muito identificada porque sou forte e sensível ao mesmo tempo.

10-Você, além de se proteger em casa, também decidiu ajudar outras pessoas. Como foi?

Esta pandemia está sendo tão difícil que eu quis ajudar os mais necessitados. Doei alimentos, brinquedos para uma igreja e leiloei peças de roupa para ajudar na pesquisa da vacina contra a Covid-19. A solidariedade faz parte da minha essência, fico mais feliz quando ajudo. Talvez este seja o segredo da felicidade.

