Ciência A Nasa vai tentar pousar na Lua até 2024

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

A agência, que quer retornar à Lua até 2024, divulgou os "Acordos de Ártemis". (Foto: Reprodução/Nasa)

A nova diretora de operações humanas da Nasa, Kathy Lueders, afirmou que, sem uma bola de cristal, não tem como dizer se a agência conseguirá cumprir a meta estabelecida pelo governo Trump de realizar uma missão tripulada à Lua até o final de 2024.

“Vamos tentar”, disse ela ao site Nasa Watch durante uma teleconferência. “Vamos tentar, certo? Às vezes é o tentar que nos coloca mais próximos do objetivo”. O programa de retorno à Lua, conhecido como Artemis, é criticado por alguns por ter um objetivo que “não é realista”. Mas, segundo Lueders, “se já no começo você disser ‘não consigo chegar lá’, bem, você não vai chegar lá”.

O administrador da Nasa, Jim Bridenstine, disse: “uma simples resposta ‘sim ou não’ não é a abordagem correta aqui, porque tudo é uma faixa de probabilidades. E isso é verdadeiro em tudo, de um subsistema a um sistema completo ou mesmo toda a arquitetura” do programa.

A Nasa originalmente previa um retorno à Lua em 2028, mas a administração Trump pressionou a agência para mudar o objetivo para 2024. A agência planeja dois voos de seu foguete Space Launch System (SLS) e da cápsula Orion, um não tripulado e outro com uma tripulação a bordo, antes de pousar o próximo homem e a primeira mulher na Lua, usando um veículo de pouso desenvolvido por empresas comerciais como a SpaceX e Blue Origin.

Missão Mars 2020

Falta pouco para o lançamento da nova missão da Nasa no Planeta Vermelho. Se tudo correr como planejado, o rover Perseverance será lançado no dia 20 de julho deste ano, com a missão de buscar por sinais de vida antiga – ou, quem sabe, atuais – em Marte, além de trazer algumas amostras do solo marciano para a Terra.

A missão Mars 2020 será a nona que a Nasa envia para este nosso vizinho de Sistema Solar, mas será a primeira vez que amostras serão trazidas para cá. Por isso a expectativa é alta. Além disso, o Perseverance é mais avançado que o rover Curiosity, e deverá encontrar ainda mais pistas sobre o passado antigo de Marte, com foco na geologia do local de pouso que fica na Cratera Jezero.

Também haverá algumas demonstrações das principais tecnologias que ajudarão os cientistas a prepararem futuras explorações robóticas e humanas. Um exemplo dessas tecnologias é o helicóptero Ingenuity, que deverá sobrevoar a superfície marciana para testar sua resistência no ambiente hostil do planeta.

