O Rio Grande do Sul registrou 2.982 novos testes positivos de coronavírus, elevando assim para 112.763 o número de casos confirmados em 484 das 497 cidades gaúchas (97%) desde a chegada da pandemia, em março. Já o contingente de mortos pela doença é de 3.161, com a inclusão de 59 perdas no relatório divulgado nesta terça-feira (25) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde).

A lista de perdas humanas mais recentes por Covid abrange vítimas 46 a 91 anos, em municípios das mais variadas regiões. Confira o resumo a seguir, por ordem alfabética quanto ao local de residência (mesmo que o óbito tenha ocorrido em hospital de outra cidade):

– Alvorada (mulher, 68 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 73 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 91 anos);

– Cachoeirinha (homem, 68 anos);

– Canoas (mulher, 54 anos);

– Canoas (homem, 62 anos);

– Canoas (mulher, 49 anos);

– Caxias do Sul (homem, 79 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (homem, 84 anos);

– Charqueadas (homem, 72 anos);

– Entre-Rios do Sul (homem, 77 anos);

– Esteio (homem, 57 anos);

– Esteio (mulher, 76 anos);

– Gravataí (homem, 56 anos);

– Ibirapuitã (homem, 62 anos);

– Lajeado (homem, 64 anos);

– Montenegro (mulher, 52 anos);

– Nicolau Vergueiro (homem, 74 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 65 anos);

– Pareci Novo (homem, 52 anos);

– Parobé (mulher, 55 anos);

– Passo Fundo (homem, 75 anos);

– Passo Fundo (mulher, 60 anos);

– Passo Fundo (mulher, 80 anos);

– Pejuçara (mulher, 73 anos);

– Pelotas (mulher, 41 anos);

– Pelotas (homem, 83 anos);

– Pelotas (homem, 60 anos);

– Picada Café (mulher, 44 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 56 anos);

– Porto Alegre (mulher, 41 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 95 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (mulher, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 59 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Rio Grande (homem, 80 anos);

– Rio Grande (mulher, 48 anos);

– Santa Rosa (homem, 82 anos);

– São Jerônimo (homem, 90 anos);

– São Leopoldo (homem, 59 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 47 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 46 anos);

– Tramandaí (homem, 56 anos);

– Uruguaiana (homem, 56 anos);

– Uruguaiana (homem, 61 anos);

– Viamão (mulher, 89 anos);

– Viamão (mulher, 81 anos);

– Xangri-lá (mulher, 63 anos).

Ainda livres da pandemia

Até agora, 13 das 497 cidades gaúchas permanecem sem qualquer caso de coronavírus, o que representa 3% do total. Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas, Pinhal da Serra, Sete de Setembro, Tupanci do Sul e Ubiretama. Dentre os motivos está a baixa densidade demográfica desses municípios.

(Marcello Campos)