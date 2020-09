Saúde A pandemia estimula novos hábitos de saúde

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O assunto saúde nunca esteve tão em alta. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O assunto saúde nunca esteve tão em alta. Se por um lado a pandemia resultou no fechamento de academias de ginástica e lojas de suplementos alimentares, por outro, os brasileiros passaram a ter acesso gratuito a uma ampla variedade de treinos de alta intensidade (perfil HIIT), adaptados para se encaixarem na realidade dos lares por meio da internet, e a produtos para manter a nutrição saudável, com entrega em casa.

Foi o que observou o personal trainer Norton Mello, atleta da marca de suplementos alimentares Optimum Nutrition (ON). Desde o dia 16 de março, logo que começaram as medidas de isolamento social relacionadas à Covid-19 no Brasil, ele incentiva seus 477 mil seguidores a manterem uma rotina de exercícios e autocuidado sem sair de casa. Com transmissões ao vivo diariamente, sempre às 20 horas, ele chegou a ter mais de 30 mil pessoas acompanhando simultaneamente uma live. “Percebi que, dessa forma, consigo inspirar pessoas a se cuidarem de forma muito mais democrática, sem fronteiras e em segurança”, conta Norton.

Para manter o ritmo e melhorar a performance das atividades, ele une uma alimentação saudável ao consumo de suplementos como whey protein e glutamina. Derivados da proteína isolada do leite, os produtos tiveram alta no mercado por seu alto valor nutricional e por oferecerem uma série de benefícios, como estímulo à recuperação e ao aumento da massa, além de melhorarem o funcionamento do organismo como um todo. Norton Mello, que já era referência em cuidados com a saúde, viu seu número de seguidores aumentar mais de 200% desde o início das lives e, com ele, o interesse por uma nutrição saudável, que ajudasse no desempenho dos treinos em casa.

“As pessoas estão descobrindo que é possível dedicar 20 minutos para cuidar da saúde e entendendo melhor os impactos positivos dessa prática no melhor o funcionamento do próprio corpo. Além disso, com amplo acesso a informações e múltiplas ofertas, os consumidores também estão descobrindo os diversos benefícios do uso adequado e devidamente orientado da suplementação alimentar, que auxilia na melhoria da saúde do organismo de forma geral em suas múltiplas vertentes: imunidade, redução peso, recuperação muscular, saúde intestinal, entre muitos outros”, explica o personal de celebridades como o jogador de futebol Kaká, os sertanejos Sorocaba e Maiara, Felipe Araújo e Flávia Pavanelli, entre outros.

Pesquisas de comportamento de consumo reforçam a tendência observada por Norton. Segundo banco de dados de inteligência de mercado global, Passport, da Euromonitor International, é esperado que o crescimento do mercado de nutrição esportiva aumente de 11% para 16% entre 2019-2024.

O executivo Ricardo Barbara, praticante assíduo de atividades físicas e general manager na América Latina da Glanbia Performance Nutrition, maior multinacional da categoria, responsável pelas mais consagradas marcas desse mercado como Optimum Nutrition, Isopure e Slimfast, entre outras, vê com bons olhos essa mudança de comportamento de consumidores mais conscientes sobre saúde, em termos de mercado. “Fico muito satisfeito em ver pessoas adaptando-se e mantendo-se ativas mesmo com os desafios impostos pela pandemia. Sobretudo, por estarem conscientes sobre a importância de manterem-se saudáveis. Certamente sairemos mais fortes como consumidores dessa fase tão delicada”, finaliza Barbara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde