Colunistas A pluralidade do turismo gaúcho

Por Vilson Covatti | 17 de março de 2023

Queremos ser agentes propulsores de novos produtos turísticos, disse Covatti. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A principal função da Secretaria de Turismo é compreender o potencial de cada região e transformá-lo em produto. Encontramos na cultura e no estilo de vida um diamante bruto que pode e deve ser lapidado, até que se perceba como rota de interesse para o turismo regional, estadual, nacional e até mesmo internacional.

A originalidade de um produto representa um grande atrativo, e a circulação de pessoas em busca de novas experiências estimula polos de desenvolvimento de economia e renda.

O turismo rural já é uma referência do RS, estado que se orgulha da história tão marcada pelas origens germânicas, italianas e portuguesas que nos distinguem. Podemos assim, explorar junto à essa peculiaridade, a agricultura familiar em uma sincronicidade que utilize as vivências da vida campeira, somada ao modelo de sustentabilidade local, que tão bem é mantido pelos produtores rurais.

Nesses contextos há uma infinidade de experiências que atuam como chamariz de visitantes: a culinária típica, o contato com o sotaque característico, visitas a paisagens rurais e, claro, a hospitalidade tão reconhecida dos nossos agricultores.

Ao valorizar e investir nessa segmentação do nosso turismo, acrescentamos um novo modelo de geração de renda e emprego, fincado na agricultura familiar e propulsor de prosperidade que acaba por manter o homem do campo no local a que ele pertence e ama; o próprio campo.

Se pensarmos na atração e fluxo de renda, o visitante que vem do exterior sabidamente aprecia e valoriza a sustentabilidade, a diversidade, os aspectos regionais e culturais.

Queremos ser agentes propulsores de novos produtos turísticos, com rotas estruturadas e sustentáveis, em todas as 27 regiões turísticas do Estado, sejam elas urbanas ou rurais.

E o que nos possibilita uma ação efetiva e transversal nas diversas culturas, é a qualificação do time desta pasta e a minha ampla experiência sobre cultura e economia regional, sob a perspectiva da uma vida parlamentar sempre empenhada na valorização do campo e do produtor rural.

Vilson Covatti, Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul

