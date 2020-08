Na madrugada desta quarta-feira (12), a Polícia Civil gaúcha deflagtou operação especial para desarticular um grupo que vinha se dedicando a assaltar farmácias em Porto Alegre. Foram cumpridas 12 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, tendo como alvo um grupo apontado como responsável por um dos roubos, cometido no dia 30 de maio.

Participaram do ataque cinco indivíduos, dos quais três entraram armados na loja e roubaram R$ 14 mil reais, além de telefones celulares e outros pertences dos funcionários e clientes. Ao menos três suspeitos foram capturados pela ofensiva desta quarta-feira em uma casa no bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste) onde também havia produtos levados da farmácia, além de dinheiro e drogas.

De acordo com o relato de testemunhas, os três suspeitos anunciaram o assalto no interior do estabelecimento, rendendo o pessoal que trabalhava ou fazia compras no local. As vítimas foram revistadas, levadas até uma sala onde funciona o escritório da gerência e obrigadas a deitar no chão.

Toda a ação teria durado aproximadamente 20 minutos e foi registrada por câmeras de segurança. Enquanto dois homens cometiam o roubo, um terceiro indivíduo – supostamente o líder da quadrilha – mantinha rendidas as vítimas, agindo de forma violenta, com ofensas e ameças constantes com arma-de-fogo apontada para as suas cabeças.

Integração

Desde o final do ano passado, em um trabalho conjunto com a BM (Brigada Militar), a corporação vem monitorando os ataques a lojas do ramo. Por meio dessa atuação integrada, ao menos 18 indivíduos já foram identificados e presos.

A colaboração prevê, ainda, um intercâmbio constante de informações, inclusive com empresários e empregados do segmento, por meio de grupos de mensagem no aplicativo WhatsApp.

