De acordo com o teste Common Criteria Evaluation Assurance Level, o chip recebeu a classificação mais alta em quesitos de segurança para um componente móvel até o momento. Em uma escala de EAL0 a EAL7, em que o sete representa maior proteção, o lançamento da gigante sul-coreana recebeu certificação 6+. O antecessor S3K250AF, presente no Galaxy S20, era qualificado como 5+.

Ainda em comparação com a primeira geração, a solução conta com o dobro de armazenamento. Além disso, o novo chip é capaz de suportar ferramentas implementadas como o Root of Trust (RoT) e inicialização segura.

Isto significa que, basicamente, quando um dispositivo com o novo componente é inicializado, uma corrente de confiança se ativa e todo sistema é sequencialmente validado com chaves previamente aprovadas. Dessa maneira, o telefone deverá estar protegido em tarefas como inicialização, armazenamento isolado e pagamentos móveis.

A Samsung afirma que o chip S3FV9RR trata-se de um componente versátil, já que pode funcionar independente do desempenho de segurança do processador principal do aparelho. De acordo com a empresa, o recurso atende aos requisitos do módulo de segurança para operações criptografadas para uma versão futura do sistema operacional, provavelmente o Android 11.

Além de smartphones, a novidade também poderá ser implementada em passaportes eletrônicos e carteiras de criptomoeda.

Cartão de débito

A Samsung anunciou na última quarta-feira (27) o lançamento do Samsung Money by SoFi. O programa oferece aos usuários um cartão de débito da Mastercard vinculado ao Samsung Pay e uma conta-corrente para administrar o dinheiro, ambos sem tarifas.

Com o anúncio, a Samsung integra o time dos gigantes da tecnologia como Apple e Google e faz sua estreia no mundo dos bancos virtuais. O serviço deve chegar aos Estados Unidos no segundo semestre deste ano. Não há ainda previsão de lançamento do Samsung Money no Brasil.