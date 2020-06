Tecnologia A SpaceX lança um novo lote com 60 satélites Starlink

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Em oitava missão, SpaceX lança novo lote com 60 satélites Starlink. (Foto: Reprodução)

A SpaceX lançou um novo lote de satélites Starlink. Esta foi a primeira vez que a empresa realizou dois lançamentos em um tempo tão curto, já que no último dia 30 enviou astronautas da Nasa para a Estação Espacial Internacional. Com os 60 satélites lançados, a empresa possui um total de 482 formando a sua constelação.

O foguete utilizado foi o segundo do modelo Falcon 9 a realizar seu quinto voo. Anteriormente, havia participado de outras duas missões Starlink, do lançamento de um lote de satélites Iridium Next e de um satélite de comunicação canadense. Depois do lançamento, foi recuperado pela balsa “Just Read the Instructions”.

Esta foi a oitava missão do projeto Starlink e estava programada inicialmente para maio, mas, devido ao mal tempo e conflito de calendário, foi adiada. A SpaceX planeja criar uma constelação com 12 mil satélites para levar internet de alta velocidade para todo o planeta. Segundo Elon Musk, CEO da empresa, eram necessários pelo menos 400 satélites para disponibilizar uma cobertura mínima, o que pode significar que, ainda este ano, o serviço pode ser ativado.

Os Starlinks, porém, têm sofrido diversas críticas dos astrônomos. Isso porque, devido a seu forte brilho, a constelação tem atrapalhado a visão dos pesquisadores e as observações espaciais. Para resolver esse problema, a SpaceX está experimentando diversas maneiras de reduzir esse brilho, como a instalação de guarda-sóis. Segundo representantes da empresa, os satélites lançados nesta semana já possuíam o recurso.

Parceria

O lançamento da missão Crew Dragon Demo-2, em parceria com a SpaceX, marcou a primeira vez em quase uma década que astronautas norte-americanos foram ao espaço partindo dos Estados Unidos. No entanto, a Nasa anunciou que a parceria com a Roscosmos, agência espacial da Rússia, irá continuar – e há um lançamento previsto para outubro.

Kate Rubins irá ao espaço ao lado de dois cosmonautas, Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov, para servir como engenheira na Estação Espacial Internacional. O custo de lançamento será de pouco mais de 90 milhões de dólares, mesmo preço de outros lançamentos feitos em parceria entre Estados Unidos e Rússia. Pela SpaceX, o voo custa menos: cerca de 55 milhões de dólares por passageiro.

