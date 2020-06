Tecnologia Vazamento mostra o layout do iPhone 13, que será lançado apenas em 2021

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O layout tem as mesmas dimensões do case, que, segundo os rumores, receberá o case do menor iPhone 12. (Foto: Reprodução)

Ainda faltam alguns meses para o lançamento da família de smartphones iPhone 12, e os primeiros rumores da série iPhone 13 já estão aparecendo na Web, cuja apresentação ocorrerá antes de setembro de 2021. O recurso de TI japonês Mac Otakara divulgou nesta quinta-feira (04) um instantâneo de um modelo 3D bruto do iPhone de 5,5 polegadas, que é relatado como parte da família iPhone 13.

Um representante de recursos disse que o layout foi obtido de uma “fonte do Alibaba”, mas não especificou mais detalhes. Há uma alta probabilidade de que o modelo tenha sido criado pelas mãos de entusiastas com base em rumores e vazamentos.

Se a Apple estiver realmente desenvolvendo esse dispositivo, é provável que se torne o sucessor do smartphone de 5,4 polegadas, que, segundo vazamentos, será incluído na família iPhone 12. O layout tem as mesmas dimensões do case, que, segundo os rumores, receberá o case do menor iPhone 12, mas graças aos quadros mais estreitos, ele exibe um display maior de 0,1 polegadas.

O layout não possui um recorte para o módulo True Depth usado para desbloquear usando o Face ID, e a câmera frontal está oculta em um pequeno entalhe na parte superior da tela. O layout não fornece uma ideia completa do design do painel traseiro, no entanto, são marcados pontos que, aparentemente, demonstram a localização das lentes e do sensor LiDAR. A propósito, no final do mês passado, uma fonte escondida sob o apelido de Fudge disse que o iPhone principal de 2021 receberá uma câmera com quatro lentes e um sensor LiDAR.

Além disso, o layout sugere a utilização do conector USB tipo C no iPhone 13, embora muitos analistas respeitáveis ​concordem que a Apple não dará esse passo e abandonará a porta proprietária do Lightning, a menos que seja a favor do análogo do Smart Connector.

Mac Otakara relata que o layout demonstra o design de apenas um dos protótipos e, provavelmente, o dispositivo que a Apple apresentará no outono de 2021 será mais ou menos diferente do que vemos na foto.

Pacote de serviços

A Apple deve oferecer um pacote de serviços no futuro. Conforme descoberto em arquivos do iOS 13.5.5 beta e revelado nesta semana, a companhia planeja uma modalidade de assinatura única para contratar produtos de streaming de música, filmes e séries, entre outros, da marca. Ainda não há previsão de lançamento da novidade no Brasil e em outros países.

Informações presentes no código-fonte da versão de testes do iOS 13 (beta) dão sobrevida a rumores anteriores em relação à forma de pagamento única em produtos digitais da companhia.

Caso o rumor se concretize, a empresa deve propor um modelo onde o consumidor paga apenas uma tarifa, ainda com desconto, para ter acesso aos serviços digitais da companhia. Entre os possíveis produtos a serem oferecidos pela oferta estão o Apple Music e o Apple TV+, por exemplo.

Apesar de haver menções sobre o possível combo no código do iOS 13, não se sabe quando e se a modalidade de pagamento único será disponibilizada aos consumidores pela companhia. Atualmente, no Brasil, as assinaturas mensais do serviço de streaming de música e do Apple TV+ custam R$ 16,90 (plano individual) e R$ 9,90, respectivamente.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia