Na presença do rei Felipe, da Espanha, e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, os premiês Pedro Sánchez e António Costa abriram solenemente a fronteira. Todas as outras restrições de viagem na União Europeia foram suspensas na semana passada.

“Desta fronteira aberta depende a nossa prosperidade partilhada e um destino comum no projeto europeu”, tuitou Costa. “A pandemia ofereceu-nos uma visão de um passado ao qual não queremos voltar: um continente de fronteiras encerradas.”

Estados Unidos

Pelo segundo dia seguido, o número de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos foi maior que 50 mil, impulsionado pelos mais de 10 mil casos da doença, registrados em 24 horas, na Flórida.

De acordo com dados do Covid Tracking Project, 52.815 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24 horas, publicou o jornal britânico Financial Times.

Na primeira semana de junho, os Estados Unidos anotavam cerca de 22 mil novos casos de Covid-19 por dia. Nos últimos sete dias de junho, o número de novas infecções diárias quase dobrou, para 42 mil em todo o País.