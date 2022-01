Porto Alegre Ação com vagas de trabalho exclusivas para pessoas trans é promovida nesta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

O termo transgênero descreve pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele que lhes foi atribuído no nascimento. (Foto: Reprodução)

O Sine Municipal, em parceria com a Coordenadoria de Direitos de Diversidade Sexual e de Gênero da Secretaria de Desenvolvimento Social, promove, nesta segunda-feira (31), atividades em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado no último sábado (29). Na sede da unidade, localizada na avenida Sepúlveda, no Centro Histórico de Porto Alegre, das 9h às 12h, serão ministradas palestras sobre direitos da população LGBTQIA+, empreendedorismo e autoestima.

À tarde, das 13h às 17h, empresas parceiras do Sine estarão no local para cadastrar e realizar entrevistas exclusivas para pessoas transexuais e transgênero. Estão previstas cerca de 35 vagas de emprego exclusivas para o Dia T.

Para a coordenadora de Direitos de Diversidade Sexual e de Gênero da SMDS, Camila Rodrigues, essa ação é um caminho para garantir mais inclusão no mercado de trabalho. “Essa é uma oportunidade para as pessoas trans trabalharem com a segurança, terem a carteira assinada e para as empresas aproveitarem as vantagens de uma equipe plural”, destaca Camila.

Entendendo o T

A letra T da sigla LGBTQIA+ não se refere a uma orientação sexual, mas a identidade de gênero. O termo transgênero descreve pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele que lhes foi atribuído no nascimento e decidem fazer a transição ou transformação para o gênero com o qual se identificam. Em 2020, uma pesquisa inédita realizada pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (Unesp) apontou que o Brasil possui 4 milhões de pessoas trans, ou 1,9% da população nacional.

O dia 29 de janeiro marca a luta das pessoas trans desde 2004, quando o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional Travesti e Respeito. A campanha tinha por objetivo estimular a inclusão social desta população.

