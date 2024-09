Acontece Ação Mutirão pelo Cliente realiza troca de geladeiras e lâmpadas gratuitamente em Xangri-lá

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nesta quarta-feira (18) as atividades encerram ao meio-dia. Foto: CEEE Equatorial Nesta quarta-feira (18) as atividades encerram ao meio-dia. (Foto: CEEE Equatorial) Foto: CEEE Equatorial

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Xangri-lá está recebendo até quinta-feira (19) a ação Mutirão Pelo Cliente Todo Dia, uma iniciativa da CEEE Equatorial, com apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). São diversas atividades gratuitas dentro do projeto E+, realizadas diariamente na Central do Cidadão (rua Elmar Ricardo Wagner, 803), a partir das 9h. Dentre elas, estão o cadastro na tarifa social, orientações sobre os riscos de uso da energia elétrica, ações de manutenção, negociação de débitos, além da troca de lâmpadas e até de geladeiras. Nesta quarta-feira (18) as atividades encerram ao meio-dia.

“Estamos realizando cadastro para a troca de geladeiras por geladeiras novinhas, sem custo algum. Também trocas de lâmpadas incandescentes e fluorescentes, nós estamos trocando por lâmpadas de LED, que são mais econômicas”, explica a assistente comercial do Relacionamento com o Cliente da CEEE Equatorial, Julia Andrade.

Para realizar a troca de um refrigerador por um novo, basta ter um refrigerador, possuir o cadastro como baixa renda na conta de energia e estar em dia com as faturas. Os novos produtos serão entregues na quinta-feira (19), às 8h. Em caso de chuva, a entrega será reagendada. Já a troca das lâmpadas é aberta para todos os clientes da CEEE Equatorial.

“Estamos na Central do Cidadão, onde você pode estar recebendo todos os serviços de uma agência da CEEE Equatorial. Estamos também fazendo cadastro na tarifa social, que é um desconto de até 65% em sua conta de energia. Então, se você é morador da cidade de Xangri-lá, não perca essa oportunidade.”, ressalta Julia Andrade.

A assistente comercial da CEEE Equatorial adianta aos clientes da capital gaúcha que de 23 a 27 de setembro, o Mutirão Pelo Cliente Todo Dia estará no Mercado Público de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/acao-mutirao-pelo-cliente-realiza-troca-de-geladeiras-e-lampadas-gratuitamente-em-xangri-la/

Ação Mutirão pelo Cliente realiza troca de geladeiras e lâmpadas gratuitamente em Xangri-lá

2024-09-17