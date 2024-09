Acontece 13º Festival Internacional Sesc de Música anuncia selecionados em primeira chamada

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Período de matrículas às bolsas de especialização musical segue até o dia 30 de setembro Foto: Paulo Rossi Foto: Paulo Rossi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina, o 13º Festival Internacional Sesc de Música anunciou, nesta terça-feira (17), os 324 músicos selecionados na primeira chamada para as bolsas de especialização musical do evento, que acontece em Pelotas (RS) entre os dias 20 e 31 de janeiro de 2025. A lista está disponível no site do festival.

A organização recebeu um total de 830 inscrições de mais de 20 estados brasileiros. Os alunos selecionados na primeira chamada deverão realizar a matrícula até o dia 30 deste mês, através do portal do Festival. No dia 07 de outubro, será divulgada uma segunda chamada para as vagas remanescentes, com período de inscrições até o dia 21 de outubro.

Entre as 21 classes de especialização musical, o eixo formativo do Festival inclui qualificações em violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone tenor e baixo, tuba, saxofone, eufônio, percussão, canto lírico, piano, composição e choro. As formações serão conduzidas por professores referência nas áreas, vindos de diversas partes do mundo. Os alunos selecionados, além disso, formarão a banda e a orquestra acadêmica do Festival, que realizarão apresentações em vários lugares da cidade, como teatros, igrejas, hospitais, comércios e, inclusive, na Praia do Laranjal.

A realização do projeto é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com apoio cultural da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), apoio educativo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e Unisinos, e apoio institucional da Prefeitura de Pelotas. Na última edição, mais de 40 mil pessoas prestigiaram as atrações, através de uma intensa programação de recitais e espetáculos, e foram reunidos cerca de 350 estudantes de todas as regiões do Brasil e de países da América Latina.

