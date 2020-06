Saúde Acordo Brasil-Uruguai prevê ampliação de testes do novo coronavírus e alinhamento de ações

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Acordo foca no enfrentamento da pandemia de coronavírus. Foto: Reprodução Acordo foca no enfrentamento da pandemia de coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O acordo entre o Brasil e o Uruguai para enfrentamento da pandemia de coronavírus foi debatido por delegações dos dois países, em videoconferência, nesta sexta-feira (26/6). As ações previstas fazem parte do plano sanitário e epidemiológico na área de abrangência da fronteira entre os municípios de Santana do Livramento e Rivera, apresentado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Esta é a segunda reunião extraordinária on-line do subcomitê de cooperação de saúde entre os dois países. Entre as ações apontadas no encontro está a ampliação dos testes de diagnóstico da Covid-19 na região, com a realização de exames RT-PCR com apoio do Instituto Pasteur do Uruguai.

O diretor de Auditoria da SES, Bruno Naundorf, disse que “esse acordo permite ações conjuntas com a possibilidade de compartilhamento das informações e da situação epidemiológica nos dois lados da fronteira”. Medidas do modelo de distanciamento controlado estabelecido pelo Governo do Estado serão adotadas pelos dois países, além das portarias que a SES publicou contendo protocolos de prevenção pelos estabelecimentos comerciais.

Outro ponto importante será a padronização da forma de encaminhamento dos casos suspeitos e confirmados. “A confirmação deverá ser feita mediante avaliação médica, por exames laboratoriais e, principalmente, com a comunicação desses casos às autoridades de saúde locais”, afirmou Naundorf.

A videoconferência contou com a presença de embaixadores, epidemiologistas e autoridades locais dos dois países e também da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e da secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Mélia Lemos, ambas integrantes da delegação brasileira. Pela delegação uruguaia, participaram o ministro Daniel Salinas e a diretora de coordenação do Ministério da Saúde Pública, Karina Rando.

