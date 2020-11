Colunistas Acordo com chineses e governo de São Paulo não define preço da vacina

Por Flavio Pereira | 14 de novembro de 2020

.João Doria assinou contrato com Weining Meng, vice-presidente da Sinovac Biotech. (Foto: Governo de São Paulo)

O acordo de colaboração de desenvolvimento clínico firmado entre o governo de São Paulo, um contrato de ultra confidencialidade de 21 páginas através do Instituto Butantan e a Farmacêutica chinesa Sinovac não define os preços da vacina ao final dos estudos. Segundo informação do “Jornal da Cidade Online”, o documento deixa em aberto o preço e a quantidade de vacinas a ser produzida, mencionando que será definido “um preço de mercado razoável assim que possível”.

Pelo acordo, o Butantan é colocado como patrocinador exclusivo do estudo clínico da Fase 3 da vacina, sendo responsável pela sua execução. A Sinovac e o Butantã poderão celebrar outro acordo para estender direitos de comercialização da vacina para outros países da America Latina. O que preocupa, porém, no contrato confidencial é que a propriedade intelectual dos testes define que a vacina desenvolvida pelo Sinovac fica com a Farmacêutica chinesa, incluindo os dados clínicos da Fase 3 que abrangem os direitos da Sinovac sobre a vacina.

Osmar Terra testa positivo para o covid-19

O ex-ministro e deputado federal Osmar Terra anunciou que testou positivo para a covid-19. Ele tem sido um dos nomes mais atacados pela imprensa funerária, por condenar o noticiário alarmista que busca gerar pânico na população. “Comunico aos que me seguem que testei positivo para COVID-19. Estou bem e sem sintomas. Já iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias, seguindo as instruções médicas,” anunciou Terra.

Eduardo Paes quer governar a capital do Rio de Janeiro novamente

Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, e parceiro de primeira hora do ex-governador Sérgio Cabral, condenado a mais de 200 anos de prisão, quer governar a cidade mais uma vez. Ele conseguiu, por enquanto, driblar um processo envolvendo propinas da Odebrecht de R$ 10,8 milhões. Neste processo, o juiz Flavio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, aceitou denúncia contra o ex-prefeito Eduardo Paes pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e ordenou busca e apreensão na casa dele, que foi cumprida em setembro deste ano.

Governo gaúcho cria projeto para reduzir déficit

Com um déficit previsto de R$ 8,1 bilhões em 2021, o governo gaúcho fez um movimento importante para enfrentar o problema. Anunciou uma nova proposta com redução da alíquota geral de ICMS dos 18% atuais para 17%, mas a manutenção em 30% as alíquotas sobre energia elétrica, combustível e telefonia. O pacote prevê mudança em outros impostos e nas taxas praticadas pelo Departamento de Trânsito com o foco de aumentar receita.

Fantasma da dívida com a União

Os deputados, ao examinarem o pacote do governo gaúcho, terão enorme responsabilidade pela frente. O déficit gaúcho poderá ser ainda maior, caso confirmem outros fatores. O principal deles, seria a revogação da liminar do Ministro Marco Aurélio, do STF, que suspendeu desde agosto de 2017, o pagamento de parcelas mensais da dívida com a União, de 270 milhões. A pendência jurídica é superior a R$ 10 bilhões acumulados. Este ano cerca de R$ 3,5 bilhões não foram pagos.

