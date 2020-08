Rio Grande do Sul Agricultura estuda com empresa espanhola projeto de monitoramento na fronteira

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Secretário Covatti Filho esteve reunido com representantes da empresa: "mais um passo para dar segurança aos produtores". Foto: Lauriane Belmonte/Seapdr Secretário Covatti Filho esteve reunido com representantes da empresa: "mais um passo para dar segurança aos produtores". (Foto: Lauriane Belmonte/Seapdr) Foto: Lauriane Belmonte/Seapdr

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural recebeu nesta segunda-feira (3) a visita de representantes da empresa espanhola Amper, especialista em cercamento eletrônico. O objetivo é implantar um projeto na fronteira com o Uruguai para monitorar o fluxo de animais, veículos e pessoas na região.

“Este é mais um passo para dar segurança aos produtores, tanto no aspecto sanitário como na prevenção do abigeato”, afirma o secretário Covatti Filho. Esta aproximação do Estado com a Espanha começou no ano passado, com a visita do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário Covatti Filho ao país europeu.

O cercamento eletrônico vem para auxiliar o Programa de Vigilância Sanitária Animal de Fronteira – Sentinela, que faz o monitoramento das fronteiras do Rio Grande do Sul com Uruguai e Argentina para combater o abigeato e diminuir o risco sanitário.

