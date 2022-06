Tecnologia Alexa ou Google Assistente: saiba qual assistente inteligente escolher

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Alexa e o Google Assistente são os dois principais assistentes inteligentes usados em sistemas de smart home. (Foto: Reprodução)

A Alexa e o Google Assistente são os dois principais assistentes inteligentes usados em sistemas de smart home. E apesar de ambos serem compatíveis com celulares Android, dentro de casa eles são amplamente utilizados a partir dos smart speakers.

Os smart speakers são caixas de som inteligentes justamente por conter a assistente inteligente, que permite comando de voz e controle de atividades de forma mais prática e automatizada.

Tanto os modelos da Amazon, que possuem a Alexa, quanto os modelos da Google, que possuem o Google Assistente, possuem funções semelhantes e a mesma ideias de uso, mas alguns pontos são importante de serem analisados, principalmente em questão dei integração, preço e evolução.

Alexa ou Google Assistente

O Google Assistente é um serviço do Google que existe há bastante tempo, mas as funcionalidades da assistente inteligente dentro de uma caixa de som inteligente chegou no Brasil há poucos anos atrás. E embora essa estreia tenha sido atrasada em comparação com países desenvolvidos, a adesão desses dispositivos entre o público brasileiro é crescente.

E mesmo que o smart speaker do Google tenha chegado antes, a Amazon trouxe a Alexa em uma geração mais avançada para o Brasil, e a Alexa caiu no gosto popular dos fãs de tecnologia.

No geral, os smart speaker de ambas as marcas seguem as mesmas regras, tendo o objetivo principal de agilizar tarefas do dia a dia, auxiliar nas atividades e rotinas, facilitar buscas de informações, tocar músicas e automatizar atividades dentro de casa.

A seguir, vamos falar sobre as diferenças entre a Alexa e a Google Assistente em cada tópico, separadamente.

Smart speakers

Falando sobre os smart speakers com Alexa (linha Amazon Echo) e Google Assistente (linha Google Nest), os dispositivos contam com alguns modelos, indo dos mais básicos até alguns com tela e recursos extras.

Neste departamento, os speakers da Amazon se saem melhor na qualidade de som, principalmente quanto às frequências mais graves. Já as caixinhas da Google oferecem melhor sensibilidade quanto aos comandos de voz em ambientes com maior nível de ruído.

Sobre streaming de músicas, o assistente da Google é compatível com o YouTube Music e o Spotify. Já o da Amazon é compatível com o Amazon Music, o Apple Music, o Napster, o Deezer, o Spotify e o TuneIn, que sintoniza FMs online de todo o planeta.

Pesquisas na internet

Ambos os assistentes se saem muito bem ao retornar informações básicas e diretas a partir de pesquisas na internet.

No entanto, apesar de falar mais, a assistente da Google é muito mais completa ao retornar certos tipos de informações, principalmente quando os dados estiverem associados aos hábitos do usuário vinculados a outros serviços da companhia, como a Pesquisa Google e o Google Maps.

Adicionalmente, a Google Assistente pode responder perguntas secundárias a partir de uma pergunta principal feita anteriormente.

Interação

Neste quesito, o serviço da Amazon se sobressai bastante em relação ao concorrente da Google. A Alexa possui uma voz mais natural, e ainda é capaz de interagir com o usuário emitindo respostas engraçadas e inusitadas. E se o usuário perguntar sussurrando, ela responderá da mesma forma.

A Google Assistente tem postura visivelmente mais séria e um tom de voz mais robotizado.

Automatização doméstica

Se seu objetivo é automatizar atividades em casa, a assistente da Amazon é muito mais completa que a da Google, ao menos em nosso idioma. A Alexa realiza tarefas com comandos mais complexos, podendo ligar aparelhos com ajustes predeterminados.

Compatibilidade

Este é outro ponto em que a Alexa supera a assistente da Google. Ela tem compatibilidade quase universal com dispositivos inteligentes, sejam eles de marcas populares ou até de marcas desconhecidas.

Vídeos e séries

Você também poderá usar a Alexa ou a Google Assistente para automatizar a execução de filmes e séries via streaming em sua TV não-smart.

Neste sentido, é importante ressaltarmos que a assistente da Amazon possui compatibilidade com o Fire TV Stick, enquanto que a da Google se comunica com o Google Chromecast.

Melhor

Podemos dizer que os dois assistentes inteligentes são excelentes companheiros para agilizar determinadas tarefas do dia a dia.

A Alexa é muito mais relevante para usuários que têm foco na automatização de tarefas dentro de casa ou curtem uma interação mais natural e bem humorada. Ela também possui maior compatibilidade com outros dispositivos.

Já a Google Assistente pode servir melhor para usuários que precisam dinamizar tarefas voltadas aos seus hábitos junto ao ecossistema da Google, assim como obter respostas mais completas a partir de pesquisas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia