Ele foi levado a Vitória, onde prestou depoimento, e depois foi encaminhado a um presídio, segundo Ruginsk — que não especificou qual é o presídio.

A criança, que realizou um procedimento de aborto na última segunda-feira (17) e tem quadro estável, relatou que o tio, de 33 anos, abusava dela desde que tinha 6 anos.

A polícia também confirmou a veracidade de um vídeo que circula nas redes sociais no qual o acusado, que será indiciado por estupro com agravamento da pena pela gravidez, pede que o material genético do feto, colhido pela Polícia Científica de Pernambuco, também seja comparado com o DNA do avô da menina e de um outro tio, que morariam na mesma casa.

O destino final do acusado ainda não foi determinado. Segundo a corporação, ele foi encontrado a partir do trabalho de Inteligência da polícia.

Antes de fugir para Betim, teria passado pela Bahia, de onde conseguiu fugir para Nanuque (MG), município próximo à divisa capixaba e baiana, e posteriormente para a casa de parentes em Betim, a 630 km de distância.

Com medo de “morrer”, segundo o próprio acusado afirmou à polícia, ele decidiu procurar as autoridades para se entregar. Em Vitória, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML), onde passa por exames. Na sequência, os policiais o encaminharão para a delegacia de Vitória, onde ele será interrogado e seu destino final deve ser definido.