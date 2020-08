A iniciativa tem dado certo e já ajudou a mais de 1 milhão de pessoas que procuraram por diversos itens e serviços na internet nos últimos meses. Fazendo com que o usuário tenha uma melhor experiência na hora de comprar online.

Para encontrar com facilidade na internet as páginas e apps certos para economizar e encontrar os melhores benefícios para o que está procurando, surgiu o blog Lista 10; o blog sempre faz uma seleção de listas confiáveis que vão, de lojas online baratas e exclusivas para comprar roupas, a sites para encontrar um amor, e muitos outros temas.

Utilizando como metodologia dados como as reclamações no Procon e Reclame Aqui, e verificando cada domínio no Registro.br, além de analisar os certificados de segurança SSL, o blog consegue traçar uma experiência de compra confiável e legítima.

Atenção aos direitos

Neste período em que se procura manter o distanciamento social e muitos estão sem emprego, há consumidores que prestigiam os pequenos empreendedores, com compras online e entrega delivery. Mas é uma relação de confiança já que muitos não estão formalizados e ao comprar produtos de pessoa física, não se aplicam as garantias do Código de Defesa do Consumidor.

A relação de consumo só é estabelecida entre o consumidor e uma pessoa jurídica. Em caso de problemas, só mesmo a negociação para tentar solucioná-los. Nestas situações as redes sociais acabam fazendo o papel de entidades de defesa do consumidor, pois o fornecedor não quer ver sua reputação prejudicada e atua para resolver as pendências.

Saiba que o prazo de arrependimento da compra por comércio eletrônico, de sete dias, em que se pode desistir da compra sem justificativa, não vale em qualquer situação. Até 30 de outubro está suspenso esse direito para compras de bens perecíveis, de consumo imediato e medicamentos, restrição adotada durante a pandemia.